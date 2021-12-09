國際大廠瘋搶元宇宙商機 歐系外資喊買這五家台廠

元宇宙成為全球熱門商機，在各國際大廠紛紛搶進下，被視為是下一個科技產業明星，歐系外資最新報告認為，在三大層面的元宇宙生態中，以科技基礎架構最受惠，點名看好台積電（2330）、玉晶光（3406）、緯穎（6669）、廣達（2382）、聯發科（2454）等5家台廠。

歐系外資表示，元宇宙生態可分為平台內容供應商、使用者介面、科技基礎架構等三大層面，包括微軟、Meta、輝達等屬於平台內容供應商；使用者介面則有AR、VR終端裝置廠商；預期最受惠的科技基礎架構則是包含雲端、網路和支付系統。

歐系外資強調，元宇宙是重要的科技產業，成功的關鍵包括臉書(meta)、還有蘋果的擴增實境(AR)、虛擬實境(VR)裝置等的帶動。

歐系外資表示，以目前產業數據來估算，2021~2025年將帶動鏡頭產業年複合成長91%、雲端服務廠商2022年可望年增19%，整體額外的運算產值上看400億美元。

歐系外資點名看好的元宇宙台灣供應鏈包括台積電、玉晶光、緯穎、廣達、聯發科等，目標價分別上看710元、590元、1,200元、110元、1,250元。