航空雙雄華航、長榮航要變「噴射機」？網友：一張不賣奇蹟自來

航空雙雄今（9）日成為焦點熱股，華航（2610）、長榮航（2618）盤中成交量位居第1、2名，引來PTT網友們熱議，表示「買在山頂29.4元，沒想到還有解套的一天」、「飛機飛起來！」

華航以29元開高，股價一度拉升至29.75元，後收斂下跌至29.4元，盤中漲幅3.16%；長榮航以29.2元跳空開高，股價一度上衝至30.1元，後回檔震盪至29.75元，盤中漲幅3.84%。

網友紛紛表示，「真是一張不賣奇蹟自來」、「上面晴空萬里空氣好」、「看來30要續噴了，散戶30自動賣」，但也有人說，「幻想過30繼續噴真的是韭菜，笑死」、「要被套30年了」。

航空貨運價量俱揚，分析師表示，航空貨運在本周只要是當日裝機和急件，運價就跳增到大約700～750元，目前12月艙位已滿艙封盤，主要是電子業、半導體設備、電動車等上下游供應鏈大量出貨所致。

外資昨（8）日買超長榮航13,165張，為買超第2名，賣超華航15,527張。投信雙雙買超長榮航和華航，分別為買超第1名和第4名。