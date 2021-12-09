景氣與通膨共舞 Tiger策略迎金虎

聯準會如期宣布十一月起每月縮減150億美元購債規模，美國經濟數據及企業財報頻傳利多，全球股市11月中再創歷史新高，惟聯準會褐皮書及鮑爾主席強化通膨風險、變種病毒Omicron蔓延，擾動盤勢震盪，所幸初步研究顯示現行疫苗對Omicron具有一定保護力，美國兩黨就提高債務上限達成協議，激勵股市重拾漲勢。

累計第四季以來全球股市上漲5.30%，科技、消費耐久財、原物料及房地產類股漲勢領先，新興市場多國率先升息對抗通膨、中國科網股財報疲弱和恆大地產債信風暴籠罩，壓抑新興股市下跌1.19%。美國十年期公債殖利率先升後降、幾近持平於1.47%，美元指數上漲2.27%，富時波灣債上漲0.40%，優於新興美元債下跌0.14%及美國高收益債上漲0.08%表現。

富蘭克林看法：關注三項議題，看好科技、抗通膨、綠色永續和新興亞洲

富蘭克林證券投顧指出，2022年第一季聚焦關鍵三項議題-變種病毒Omicron、通膨及聯準會政策，著眼全球各國已累積歷經年餘的抗疫經驗，透過有限度的防疫措施和施打疫苗應能避免疫情擴散，變種病毒Omicron可能遞延復甦時程但不至於改變復甦方向。2022年將是景氣與通膨共舞的投資環境，聯準會升息預期及市場波動也將隨之而來，但溫和通膨及利率上揚環境實則有利經濟及企業獲利表現，建議投資人對風險性資產維持偏多操作。

富蘭克林證券投顧表示，2022年第一季建議採取「TIGER策略」，包括「Tech科技創新、Inflation抗通膨、Green綠色永續、Emerging新興市場和Rotation輪動」，多元網羅投資契機。隨著全球經濟復甦邁入常軌，2022年成熟國家央行貨幣政策轉趨正常化，財政政策將轉為重點扶持有助提振生產力及永續發展的產業，科技和基礎建設產業將持續扮演多頭要角，而新興市場則看好亞洲中小型股票基金的成長潛力。另一方面，面臨通膨及貨幣政策正常化環境，市場波動加大，債券的防禦功能仍不可或缺，透過精選持債仍可爭取收益機會。建議靠攏於具備抗通膨基因的波灣債及高收益債券型基金，或是多元配置的美國平衡型基金，掌握類股輪動機會。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克指出，面臨市場波動加大、寬鬆貨幣政策漸進式退場及許多資產價格評價並不便宜的投資環境，我們將保持靈活彈性的資產配置策略，持續在不同資產類別及產業中發掘獲利機會。現階段在金融、公用事業及健康醫療等產業找到提供具吸引力的股利並且股利有持續成長機會的標的，債券部位則略為增加投資級債及短天期公債部位以防範市場波動，看好經濟復甦將持續支持高收益債基本面的投資吸引力。

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金經理人莫海迪．柯弗表示，波灣是新興市場中重要的一環，利多包括：結構性經濟改革題材、可受惠油價上漲環境、地緣政治風險降低、疫苗施打率高有助疫後經濟復甦，加上2022年將舉行的卡達世界盃可望帶動該地觀光、零售和金融相關商機，透過在地團隊第一手掌握該區經濟發展脈動，有助發掘具備超額報酬的獲利機會。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯表示，隨著經濟復甦，科技產業引領的數位化轉型將持續，加上科技產業得益於先進的生產力、輕資產的營運模式且擁有產品定價權，能夠更好地應對通膨的影響，樂觀看待2022年科技產業投資前景。目前我們正處於消費者體驗科技主導的新零售模式和企業數位化轉型的開端，可以預見未來幾年科技產業將有大量潛在的投資機會，現階段聚焦雲端平台、軟體即服務、電子商務、數位支付、AI、5G六大主軸，掌握數位轉型商機。

美盛凱利基礎建設價值基金經理人尼克．蘭利表示，為了減緩氣候變遷的衝擊，未來全球必須大幅提高基礎建設投資，需要政府和民間資金共同參與。因為有法規或特許經營權契約規範，允許基礎建設公司獲得合理的報酬率，因此，當基礎建設公司進行為期三至五年的資本支出計畫，隨著基礎建設公司的資產規模成長，代表未來獲利成長、現金流量及股利也可同步成長，提供基礎建設投資人具吸引力的風險調整後報酬機會。

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金經理人伽坦．賽加爾指出，亞洲市場小型股多屬於具有內生成長動能的產業，營收來源多倚賴本地需求且通常屬於利基型市場，較不容易受到總體經濟景氣循環週期或國際情勢影響，因此能發揮多元分散效果。現階段透過側重於中國、台灣、印度、南韓等幾個政府皆在積極進行改革的亞洲國家的中小型企業，藉由民生消費、基礎物料、美容保健、資訊科技與金融深化五大趨勢主題投資，希冀掌握新興亞洲經濟體最活躍領域所創造的投資機會。