台股漲47點 開在17,880點

美股震盪收高，四大指數收盤漲多跌少，台指期溫和上漲，帶動台股今（9）日上漲47點，開在17,880點。早盤在台積電（2330）、貨櫃三雄等走揚帶動下，加權指數再戰17,900關卡。

在美股方面，早盤受到歐洲如英國與丹麥等國將加強防疫措施，且繼美國之後有多國宣布抵制北京冬奧，加上職位空缺再次升至歷史新高、缺工問題未解，拖累主要指數於盤中表現弱勢。所幸，輝瑞表示疫苗加強針有效防禦變種病毒 Omicron，激勵運輸、旅遊等族群強勢領漲，加上蘋果股價創高助攻，帶動三大指數由黑翻紅收高。

美股終場四大指數漲多跌少，道瓊工業指數上漲35.3點，或0.09%，收在35,754點；標普500指數上漲14.4點，或0.30%，收在4,701.21點；Nasdaq指數上漲100.07點，或0.63%，收在15,786.9點；費半指數下跌24.3點，或0.6%，收在3,964.44點。

元富投顧認為，12月市場關注焦點有三：首先，美國聯準會（Fed）未來動向，購債結束後，是否立即啟動升息、第二，Omicron新變異株對全球經濟的影響性，若全球各國控制得宜，沒有造成更大規模且長久的封城鎖國，對2022年的經濟成長就不致構成重大威脅、第三，市場對2022年做夢行情的氣氛，原則上市場不乏新的題材，在資金充沛的條件下，可望維持類股輪漲的局面，個股的上漲空間也大於大盤，台股在亞股中表現又最強，近日補量可望突破18,000再創新高。