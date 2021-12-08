台股開高走低漲35點收17,832點 台積電收跌5元

台股今(8)日收盤上漲35.5點，收盤指數17,832.42點，成交量3,673.37億元。台積電（2330）收盤下跌5元，收盤價602元。

台股今(8)日開盤走高至17,988.88點，逼近萬八點關卡，因美國費半指數收盤大漲4.97%，激勵台股半導體族群走強，台積電領軍電子權值股衝高指數。但投資人居高思危，短線帽客穿梭其中，反而拉低大盤走勢。

台積電早盤衝高到614元後拉回，今日電子股成交占大盤比重約五成，成交金額大且強勢者有：聯發科（2454）、合晶（6182）、聯詠（3034）、技嘉（2376）、元太（8069）、智原（3035）、欣興（3037）、中美晶（5483）及光罩走強。

運輸股仍是盤面人氣股，成交占比超過三成，萬海（2615）仍居帶動貨櫃三雄之首，航空雙雄早盤在平盤附近整理，長榮航（2618）後半場轉強，運輸類股早盤漲幅超過2%，但當沖交易熱絡，類股指數收盤僅上漲近1%，貨櫃三雄呈現開高走低；汽車類股指數則在和泰（2207）車帶動英利-KY（2239）、智伸科（4551）及怡利電（2497）等股而上揚，鋼鐵股以中鴻（2014）、第一銅（2009）、豐興（2015）、威致（2028）及東明-KY（5538）等股走勢較強。

第一金投顧表示，美股四大指數出現反彈上漲，有望帶動加權指數再度挑戰18.000點整數關卡，後續則觀察成交均量能否維持在約3.500億元上下，才有利延續攻勢；惟外資短線期貨留倉空單來到逾26.000口則是需要留意的部分。

操作部分，第一金投顧表示，近期強勢股多以題材面為發揮，資金輪動快速，進出需要謹慎輔以技術面操作；此外，電子股追價買盤偏低，則是要留意追高風險。不過，在指數多頭格局未變下，逢低仍可留意基本面佳的績優股，選股方向包括法說會題材、11月營收及投信法人作帳概念。