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高端疫苗獲WHO冠名、股價漲停鎖死 基亞、云辰跟進亮燈

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
高端疫苗。聯合報系資料照
高端疫苗。聯合報系資料照

高端疫苗（6547）近期陸續傳出好消息，新冠疫苗至巴拉圭臨床三期試驗已如期完成所有受試者第2劑疫苗施打，後續將採集血液樣本進行免疫原性分析，另外，參與WHO團結疫苗試驗收案已在三個國家，超過40個臨床試驗中心收納受試者，試驗正順利進行中，近日再傳出獲WHO正式冠名，今（8）日股價開高走高衝上漲停279元鎖死，基亞（3176）、云辰（2390）跟進亮燈漲停。

高端除在巴拉圭執行免疫橋接臨床三期試驗外，也參與WHO團結疫苗試驗收案，已在三個國家，超過40個臨床試驗中心收納受試者，試驗完成後將獲得安全性及疫苗有效性數據。

高端表示，在取得澳洲藥物管理局的審查資格認定（provisional determination）後，目前同步進行文件準備，將正式在澳洲申請疫苗緊急許可；高端強調，已多方展開新冠疫苗的國際布局，各項試驗進度都依規劃進行中，以快速取得國際認證為目標。

中原大學生物科技學系副教授招名威在個人臉書「招名威教授 毒物威廉」發文表示，「高端第七次受邀參與WHO cepi covax流行病預防創新聯盟的磋商會議，且獲WHO正式冠上WHO自己的名稱，為WHO Covid-19 vaccine research(medigen)，中文是：世衛組織Covid-19疫苗研究（高端）」。

他指出，「一個不好的疫苗，請問誰會犧牲自己的名稱拿來冠名呢？所以，這不是被WHO認證什麼才是？」，「雖然，高端起步比其他疫苗大廠慢是事實，資源比別人少也是事實，能走到今天不容易！」。

招名威認為，「用白話文來說，高端目前在WHO的眼裡，是自己人，但還是個實習生，卻是一個潛力股，一旦接下來的三期臨床試驗解盲成功，它就會翻紅」。

高端今日以260元開高後直攻上漲停279元鎖死，基亞也是衝上漲停58.4元，云辰則是衝上24.55元漲停價位。

疫苗 WHO 漲停

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