快訊

印度空軍直升機墜毀 國防參謀長在機上生死未卜

BDI連續9個交易反彈 散裝族群明年第1季看俏

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導

BDI（波羅的海運價指數）連續9個交易反彈，近一周漲幅達11.07%、一個月漲幅達23.46%，法人看好國內經營散裝船的業者包括慧洋-KY（2637）、裕民（2606），中航（2612）、新興（2605）、台航（2617）、四維航（5608）及正德（2641），明年第1季的營收、獲利可望跟著運價一起攀升。

四維航今天領軍一度攻漲停，來到50.3元，盤中自漲停打開，但漲幅也都維持9%，中航漲幅一度也達8.5%，盤中漲幅縮小，其餘的散裝船個股今天表現也都強勁。

散裝運價堅挺，波羅的海綜合指數 (BDI) 周二 (7 日) 大漲117點，指數來到3,352點，其中，代表海岬型的運價指數(BCI)來到4,983上漲284點，反彈力道最大；巴拿馬型運價指數(BPI)指數來到3,253點，上漲41點。

國內的散裝船業者指出，日前BDI被各種因素影響回檔修正，不過，市場需求強勁，這波運價的反彈回歸市場正常需要求；明年在長期在美國、亞洲地區擴大基礎建設加持，再加上新環保法規將上路，散裝船又沒有大量新船加入，市場供給非常吃緊。

波羅地海乾散貨運價指數BDI今年年初以來隨著國際原物料行情上漲，第4季因北美穀物出口及北半球冬天用煤需求加持，第4季為傳統乾散貨船運旺季，近日又有新冠變種病毒Omicron，引起市場對新疫情可能帶來的塞港疑慮，短期而言運價在上述因素之下，應可維持不錯的行情。

散裝船

延伸閱讀

首檔美股+ESG 國泰美國ESG基金獲准募集

美股連2天強彈 分析師：台股有望再攻萬八

小型研究：輝瑞疫苗抗體受Omicron削弱 仍有部分保護力　

亞股看俏 印尼領跑

相關新聞

台股開高走低漲35點收17,832點 台積電收跌5元

台股今(8)日收盤上漲35.5點，收盤指數17,832.42點，成交量3,673.37億元。台積電（2330）收盤下跌5...

跟著法人衝一波！籌碼達人破解投信布局眉角 12檔作帳標的出列 最看好「這族群」

2021金牛年近尾聲，今年台股指數漲幅雖不如去年，但續創歷史新高，仍然是亮麗的牛市。今年漲升重心以中小型股為主，法人、尤其是投信更是獲利滿滿。

台股萬八在望？法人看好行情欲小不易

台股近月來兩度逼近18,000點關卡，但始終欠缺臨門一腳，今（8）日早盤一度衝高至17,988.88點，突破11月19日...

永豐金預估明年台股將再創高 看好3產業難有低點

永豐金控今天舉行2022年投資展望說明會，首席經濟學家黃蔭基表示，景氣穩健復甦「一擴張就下不來」，供應瓶頸出現緩解，升息...

高端疫苗獲WHO冠名、股價漲停鎖死 基亞、云辰跟進亮燈

高端疫苗（6547）近期陸續傳出好消息，新冠疫苗至巴拉圭臨床三期試驗已如期完成所有受試者第2劑疫苗施打，後續將採集血液樣...

他一番話讓股市回神！Omicron初步數據「2好1壞」 但投資人得留意這事

本周一，美股從上周的震盪中回神，3大指數皆收漲，先前因新型變種病毒Omicron，所帶來的擔憂情緒，已因白宮首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci），對南非當地Omicron初期數據提出「令人振奮」的解讀，而有所淡化。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。