BDI連續9個交易反彈 散裝族群明年第1季看俏

BDI（波羅的海運價指數）連續9個交易反彈，近一周漲幅達11.07%、一個月漲幅達23.46%，法人看好國內經營散裝船的業者包括慧洋-KY（2637）、裕民（2606），中航（2612）、新興（2605）、台航（2617）、四維航（5608）及正德（2641），明年第1季的營收、獲利可望跟著運價一起攀升。

四維航今天領軍一度攻漲停，來到50.3元，盤中自漲停打開，但漲幅也都維持9%，中航漲幅一度也達8.5%，盤中漲幅縮小，其餘的散裝船個股今天表現也都強勁。

散裝運價堅挺，波羅的海綜合指數 (BDI) 周二 (7 日) 大漲117點，指數來到3,352點，其中，代表海岬型的運價指數(BCI)來到4,983上漲284點，反彈力道最大；巴拿馬型運價指數(BPI)指數來到3,253點，上漲41點。

國內的散裝船業者指出，日前BDI被各種因素影響回檔修正，不過，市場需求強勁，這波運價的反彈回歸市場正常需要求；明年在長期在美國、亞洲地區擴大基礎建設加持，再加上新環保法規將上路，散裝船又沒有大量新船加入，市場供給非常吃緊。

波羅地海乾散貨運價指數BDI今年年初以來隨著國際原物料行情上漲，第4季因北美穀物出口及北半球冬天用煤需求加持，第4季為傳統乾散貨船運旺季，近日又有新冠變種病毒Omicron，引起市場對新疫情可能帶來的塞港疑慮，短期而言運價在上述因素之下，應可維持不錯的行情。