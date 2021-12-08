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因應通膨來襲 凱基證券提出2022選股策略

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
10年殖利率上升/下降時，不同規模及類型股票的報酬表現
10年殖利率上升/下降時，不同規模及類型股票的報酬表現

受到新冠肺炎疫情影響，全球生產供應鏈遇瓶頸、能源短缺與原物料價格上漲，帶動了通膨捲土重來，通膨及升息壓力成為2022年全球經濟討論度最熱的議題。凱基證券預估，2022上半年暫時性通膨風險將逐漸降溫，然而勞動市場將在2022年底達到充分就業，繼之而起的循環性通膨將因工資增長而走高。在通膨偏高的環境下，傳統的投資標的表現是否將逐漸失色？尋求通膨壓力下的投資方向，已成為投資人2022年必須面對的議題。

凱基證券說，統計過去25年小型股、價值股及循環股在10年期債券殖利率上升的階段表現最佳，主要反應經濟復甦前景良好。美國聯準會2021年11月的利率決策會議宣布維持政策利率區間於0%~0.25%不變，並且開始減少購買美國公債及機構抵押貸款證券每月共150億美元，未來一段時間美國10年債殖利率上升的態勢基本上已確立，且略偏高的通膨對股市的影響也偏正面。

2022年選股題材方向，凱基證券說，較積極的投資人可留意疫後經濟復甦的成長題材，參與相關小型股、價值股及循環股在內的基金或ETF。以全球疫苗施打普及率上升和經濟重啟的狀況為例，2021年中受到疫情影響而表現不佳的零售、旅遊和航空類股，近期業績普遍升溫，尤其美國2021年10月零售銷售數據優於市場預期以及相關公司財報轉佳，帶動近期景氣循環股轉強，包括非必需消費類股ETF和運輸類股ETF表現相對強勢，相關題材皆可擇機布局。

甫獲得最佳財富管理券商獎第一名的凱基證券，財管團隊秉持以客戶需求為中心理念，帶給客戶最具前瞻性的多元投資服務與建議，在擔心通膨及升息的不確定性影響市場下；凱基證券表示，投資人不妨將基礎建設基金或ETF納入投資組合中，因近期美國已通過1.2兆美元基礎建設法案，將在五年內投入包含道路、橋梁、鐵路、大眾運輸等基礎建設項目，將基礎建設投資納入資產組合，除了有助分散風險外，也可受惠基礎建設具備高股利、評價相對便宜以及獲利前景改善等優勢，跟傳統股債資產的相關性也較低，可作為投資組合中的防禦配置。此外，美國基礎建設法案也將帶動建材相關原物料的需求，投資人可考慮將基本金屬或鋼鐵相關產業的基金或ETF加入資產的衛星部位中，積極參與美國此波大興土木的投資機會。

凱基證 美國聯準會

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