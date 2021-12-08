台股早盤漲逾百點逼近萬八 台積電開盤上漲7元

台股今（8）日開盤上漲48.14點，開盤指數17,845.06點，早盤漲逾百點，最高來到17,988.88點；台積電（2330）開盤上漲7元，開盤價614元。

群益投顧說，台股多空力量在拉鋸，指數幾度回測支撐，仍維護住12日線和月線，但外資保守增添變數，台股短線震盪偏多，操作不追高宜大盤回調時進場。操作上，大盤震盪偏多著重內資主導行情，短線聚焦11月營收成長、或投信和集團作帳的個股。

周二(7日)美股四大指數收盤：道瓊指數上漲492.4點、漲幅1.4%，那斯達克指數上漲3.03%，標準500指數上漲2.07%，費半指數上漲4.97%。

三大法人周二集中市場合計買超21.8億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超1.7億元，投信買超20.8億元，自營商（自行買賣）賣超5.2億元，自營商（避險）買超4.4億元。

周二外資期貨淨空單增加2,188口至26,218口，十大交易人與特定法人合計賣出2,229口。週選支撐與壓力區落在17,550至18,000之間，P/C Ratio降至1.18，整體籌碼中性看待。