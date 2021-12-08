快訊

印度空軍直升機墜毀 國防參謀長在機上生死未卜

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台股早盤漲逾百點逼近萬八 台積電開盤上漲7元

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照片
台股示意圖。 聯合報系資料照片

台股今（8）日開盤上漲48.14點，開盤指數17,845.06點，早盤漲逾百點，最高來到17,988.88點；台積電（2330）開盤上漲7元，開盤價614元。

群益投顧說，台股多空力量在拉鋸，指數幾度回測支撐，仍維護住12日線和月線，但外資保守增添變數，台股短線震盪偏多，操作不追高宜大盤回調時進場。操作上，大盤震盪偏多著重內資主導行情，短線聚焦11月營收成長、或投信和集團作帳的個股。

周二(7日)美股四大指數收盤：道瓊指數上漲492.4點、漲幅1.4%，那斯達克指數上漲3.03%，標準500指數上漲2.07%，費半指數上漲4.97%。

三大法人周二集中市場合計買超21.8億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超1.7億元，投信買超20.8億元，自營商（自行買賣）賣超5.2億元，自營商（避險）買超4.4億元。

周二外資期貨淨空單增加2,188口至26,218口，十大交易人與特定法人合計賣出2,229口。週選支撐與壓力區落在17,550至18,000之間，P/C Ratio降至1.18，整體籌碼中性看待。

外資 台股

延伸閱讀

台股基金 法人喊買

亞股看俏 印尼領跑

台積電淨零減碳 催生碳權交易

台股神龍擺尾 創波段高點

相關新聞

台股開高走低漲35點收17,832點 台積電收跌5元

台股今(8)日收盤上漲35.5點，收盤指數17,832.42點，成交量3,673.37億元。台積電（2330）收盤下跌5...

跟著法人衝一波！籌碼達人破解投信布局眉角 12檔作帳標的出列 最看好「這族群」

2021金牛年近尾聲，今年台股指數漲幅雖不如去年，但續創歷史新高，仍然是亮麗的牛市。今年漲升重心以中小型股為主，法人、尤其是投信更是獲利滿滿。

台股萬八在望？法人看好行情欲小不易

台股近月來兩度逼近18,000點關卡，但始終欠缺臨門一腳，今（8）日早盤一度衝高至17,988.88點，突破11月19日...

永豐金預估明年台股將再創高 看好3產業難有低點

永豐金控今天舉行2022年投資展望說明會，首席經濟學家黃蔭基表示，景氣穩健復甦「一擴張就下不來」，供應瓶頸出現緩解，升息...

高端疫苗獲WHO冠名、股價漲停鎖死 基亞、云辰跟進亮燈

高端疫苗（6547）近期陸續傳出好消息，新冠疫苗至巴拉圭臨床三期試驗已如期完成所有受試者第2劑疫苗施打，後續將採集血液樣...

他一番話讓股市回神！Omicron初步數據「2好1壞」 但投資人得留意這事

本周一，美股從上周的震盪中回神，3大指數皆收漲，先前因新型變種病毒Omicron，所帶來的擔憂情緒，已因白宮首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci），對南非當地Omicron初期數據提出「令人振奮」的解讀，而有所淡化。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。