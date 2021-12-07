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台積電拉尾盤台股收漲108.71點 三大法人買超18.36億

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照片／記者葉信菉攝影
台股示意圖。 聯合報系資料照片／記者葉信菉攝影

台股今（7）日開高震盪，盤中低點曾下探至17,642.32點，午盤後台積電急拉，加上航運股等傳產股助攻，推升指數翻紅，大盤指數終場收17,796.92點，上漲108.71點，成交量3,742.93億元；三大法人買超18.36億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超2.61億元，投信買超16.58億元，自營商賣超（合計）0.84億元，其中自營商（自行買賣）賣超5.29億元，自營商（避險）買超4.45億元。

台股早盤以17,734.19點開高，盤中震盪，台積電開高後一度翻黑失守600元，尾盤急拉翻紅，大盤指數漲勢再起，航運股則是盤面上多頭指標，貨櫃三雄領軍，類股收漲3.53%，另外，鋼鐵、電機、紡織、食品等類股漲幅也超過1%，指數尾盤再往上攻，收在今日最高，以17,796.92點作收，漲幅0.61%。

自營商 台積電 台股 三大法人

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