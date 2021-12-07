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外資重申加碼台積電、目標價800元 股價翻黑失守600元

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電。路透
台積電。路透

台積電（2330）遭外資連二賣，今（7）日開高走低，盤中失守600元，晶圓代工股聯電（2303）、世界（5347）、力積電也是下跌表現，尤其是轉上市第二天的力積電，出現開高走低翻黑的表現，蜜月行情僅一天；不過，美系外資重申台積電加碼評等，目標價維持上看800元。

外資昨日賣超台積電9,888張，連二賣，今日台積電以602元開出，上漲2元，但股價在拉升至603元後無力再上攻，反而往下走低，一度下滑至597元，下跌3元，600元關卡再失守，盤中跌幅0.16%。

台積電翻黑，力積電的蜜月攻勢也中斷，早盤以76元開高，一度拉升至77.1元，市值也超車世界，但是盤中卻出現壓回，股價翻黑，一度下滑至73.9元，盤中跌幅2.63%，聯電、世界也是下跌的表現。

不過，美系外資則是看好台積電高速運算商機，認為明年包括高通、輝達的4奈米及5奈米訂單回歸，加上英特爾的外包訂單，預估台積電5奈米製程的市占率將達9成，3奈米市占率上看8~9成。

美系外資表示，台積電受惠於高速運算需求成長，預估到2025年營收年複合成長率上看17%、1,000億美元規模。

美系外資強調，雖有蘋果5G晶片可能在2023年搶市、及AMD轉進三星3～4奈米製程的變數，但在亞馬遜Graviton 3、蘋果M1 Pro/Max平台等高速運算晶片的挹注下，台積電仍受惠，重申加碼評等。

台積電 外資 奈米

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