力積電上市第二天 開盤市值超車世界先進

力積電（6770）轉上市掛牌首日拉出蜜月行情，收盤大漲52.1%，股價超越聯電（2303），今（7）日以76元開出，上漲0.1元，市值達2,686.75億元，超車世界先進（5347），早盤一度拉升至77.1元，但股價衝高乏力，盤中翻黑。

力積電累計今年前三季獲利98.92億元，年增逾兩倍，每股純益2.77元，法人預估，力積電今年毛利率可望超過40%，每股純益逾4元；董事長黃崇仁強調明年晶圓代工市場持續漲價10～15%，銅鑼廠產能已全數被客戶包走，明年獲利將大幅成長，有信心力積電很快會躋身全球前五大晶圓代工廠。

力積電轉上市掛牌首日，股價收在75.9元，超過聯電，今日早盤持續開高，但漲勢已轉昨日收斂許多，早盤以76元開出，一度拉升至77.1元，但盤中翻黑，一度下滑至75.1元，盤中跌幅1.05%。

力積電開盤時市值達2,686.75億元，超車世界，世界以162.5元開出，下跌2.5元，市值下滑至2,663.37億元。