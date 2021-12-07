快訊

新竹失聯移工打疫苗被捕？ 指揮中心三度重申：不會查處

馬斯克大賣股特斯拉股票 為何持股不減反增？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

力積電上市第二天 開盤市值超車世界先進

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
力積電。聯合報系資料照／記者潘俊宏攝影
力積電。聯合報系資料照／記者潘俊宏攝影

力積電（6770）轉上市掛牌首日拉出蜜月行情，收盤大漲52.1%，股價超越聯電（2303），今（7）日以76元開出，上漲0.1元，市值達2,686.75億元，超車世界先進（5347），早盤一度拉升至77.1元，但股價衝高乏力，盤中翻黑。

力積電累計今年前三季獲利98.92億元，年增逾兩倍，每股純益2.77元，法人預估，力積電今年毛利率可望超過40%，每股純益逾4元；董事長黃崇仁強調明年晶圓代工市場持續漲價10～15%，銅鑼廠產能已全數被客戶包走，明年獲利將大幅成長，有信心力積電很快會躋身全球前五大晶圓代工廠

力積電轉上市掛牌首日，股價收在75.9元，超過聯電，今日早盤持續開高，但漲勢已轉昨日收斂許多，早盤以76元開出，一度拉升至77.1元，但盤中翻黑，一度下滑至75.1元，盤中跌幅1.05%。

力積電開盤時市值達2,686.75億元，超車世界，世界以162.5元開出，下跌2.5元，市值下滑至2,663.37億元。

力積 晶圓代工廠

延伸閱讀

聯電 今年營收將創高

黃崇仁：力積電拚躋身晶圓五哥

力積電蜜月行情甜 大漲52%

分析師警告：晶圓代工廠競相擴產 2023年恐供給過剩

相關新聞

台積電尾盤拉高指數續攻 分析師：台股多空大戰

台積電尾盤拉高，帶動台股終場大漲108點。分析師指出，台股今天呈現多空對戰格局，且外資空單增加，預估指數短線震盪。若以技...

報價跌勢趨緩 外資回補面板三虎15.3萬張

台股今天終場大漲108點，外資買超新台幣2.61億元；市場看好面板報價跌勢趨緩，外資回補群創、友達與彩晶共計15.3萬張

上市櫃前3季海外獲利創10年新高 逾3成來自航運業

金管會證期局今公布上市櫃公司第3季海外投資情形，其中航運業今年前3季海外大賺2947億元，帶動上市櫃前3季海外投資獲利9...

台股熱引企業掛牌潮 全年IPO家數衝45家達陣

台股熱引發企業掛牌潮。據金管會到11月底統計，今年上市公司新申請掛牌（IPO）家數達23家、上櫃18家，合計41家，但櫃...

台股逆勢大漲逾百點 長榮、台積權證爆量相挺

台股今（7）日在全球對Omicron病毒恐懼消退，美股道瓊等四大指數同步大漲下，由台積電（2330）領軍，指數在缺盤過後...

台積電拉尾盤台股收漲108.71點 三大法人買超18.36億

台股今（7）日開高震盪，盤中低點曾下探至17,642.32點，午盤後台積電急拉，加上航運股等傳產股助攻，推升指數翻紅，大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。