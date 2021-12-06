聽新聞
test
0:00 / 0:00
台股收跌8.93點 三大法人賣超88.64億
台股今（6）日開低震盪，中間一度翻紅，大盤指數收在17,688.21點，下跌8.93點，成交量2,953.33億元；三大法人賣超88.64億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超78.53億元，投信賣超1.38億元，自營商（合計）8.72億元，其中自營商（自行買賣）賣超6.37億元，自營商（避險）2.35億元。
台股今日以17,650.67點開出，最低來到17,585.95點，台積電（2330）收600元，下跌8元，跌幅1.32%；掛牌新上市的力積電（6770）收75.9元，漲幅52.1%。元宇宙概念股威鋒電子（6756）收580元，漲幅3.94%，位速漲停鎖死；航運三雄長榮（2603）收漲5.62%、陽明（2609）3.72%、萬海（2615）7.29%。大盤指數終場收在17,688.21點，跌幅0.05%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言