台股開低走高跌8點收17,688點 力積電收盤漲26元

台股今(6)日收盤下跌8.93點，收盤指數17,688.21點，成交量2,953.32億元。台積電（2330）收盤下跌8元，收盤價600元；力積電（6770）收盤價75.9元，上漲26元。

台股早盤開低後，曾滑落到17,585.95點，但多頭力挺，再度往平盤邁進，上下差距約百點；電子股成交占大盤比重降至七成以上，運輸類股成交占比提升到二成左右；貨櫃三雄早盤強勢及航空雙雄也轉強，類股指數漲幅超過3%。今日焦點的力積電掛牌上市，但早盤震盪，聯電（2303）及世界先進（5347）則未出現比價效應激勵，股價轉弱。

今日成交金額大且股價強勢者尚有：亞信（3169）、元晶（6443）、位速（3508）、聯詠（3034）、光磊（2340）；元宇宙指標股的宏達電（2498）及威盛（2388）表現平平，威鋒電（6756）走勢相對較強。成交金額大且股價弱勢者為：技嘉（2376）、智原（3035）、合晶（6182）、元太（8069）、南電（8046）、景碩（3189）、晶宏（3141）、華邦電（2344）及漢磊（3707）。

大陸釋放擬降準利多，激勵陸股ETF今日漲幅逾1%，盤面上的元大寶滬深、富邦上証、FH滬深、富邦上証正2、國泰中國A50、元大滬深300正2、富邦深100及國泰中國A50正2表現強勢。

第一金投顧表示，市場情緒持續受到Omicorn變種病毒訊息影響震盪加劇，操作上追高風險較大且在市場情緒依舊不穩，宜嚴控資金水位，待局勢緩和逢低布局為佳。加權指數接近18,000點壓力加大，下檔則是在季線具備一定支撐力道。

第一金投顧說，選股部分，12月中旬後，外資開始進入聖誕假期，上市成交量愈大不易，短線則留意11月營收強勢股，另外，可以留意集團股及內資法人的年底作帳行情。