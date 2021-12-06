近月來8檔ETF規模增逾2成 這三大類最受青睞

近一個月市場震盪加大，統計近月來所有ETF規模發現，有8檔ETF近月規模增加超過20%，主要以高殖利率、搶反彈、元宇宙及電動車概念三大類ETF最受青睞。

統計近月來規模增加逾2成的ETF依序是FH富時高息低波、元大台灣高息低波、元大MSCI金融、國泰美國道瓊正2、統一FANG+、FH香港正2、富邦印度正2、富邦未來車等，其中FH富時高息低波ETF以高殖利率吸引投資人搶進，近月增幅達823.62％，元大台灣高息低波近月增幅149.23％。

美股上周五下跌作收，主因Omicron病毒擴散，市場對明年經濟成長與通膨發展轉趨悲觀，先前強勢的元宇宙及電動車相關個股受市場氣氛轉向遭賣出，科技股為主的那斯達克100指數下跌1.74%；統一FANG+ETF追蹤的FANG+指數受到兩檔中概成分股拖累單日下跌3.58%，統一FANG+ETF今（6）日股價跌破半年線，但盤中吸引買盤逢低進場，盤中成交量擴增。

統一FANG+ETF是複合式主題ETF，成份股有Nvidia（輝達）、Tesla（特斯拉）、Meta（原臉書）、Apple（蘋果）等科技大廠，搭上電動車、元宇宙等趨勢，近月來規模成長28.97%。

展望美股後市，統一FANG+ETF經理人袁永騰表示，目前市場資金面對Omicron與FED政策兩大不確定因素，採取暫時退場觀望策略。美國白宮首席防疫專家佛奇上周五受訪表示，從目前南非感染狀況與重症以及住院人數觀察，雖然感染人數短期走高，但住院與重症人數並未增加，顯示疫情仍受控制。

至於美國升息主要在解決短期太快過熱的市場現象，希望能維持景氣成長更長期一段時間，市場針對升息預期調整資金成本的波動後，最終仍將回歸常軌，尋找更具成長潛力企業。

在疫情全球封鎖期間，全球累計超過5兆美元超額儲蓄，其中美國超額儲蓄超過2兆美元，假設其中三分之一為未來消費支出，將拉動明後年全球GDP成長2個百分點，袁永騰認為，對於後市景氣，無須過於擔憂。

袁永騰指出，市場對於不確定性的恐慌反應，正好創造更佳的進場投資價格，統一FANG+ ETF追蹤的指數成分股涵蓋未來成長趨勢產業，如電動車、元宇宙、AI與大數據、雲端、電商以及Fintech等，成長無虞。