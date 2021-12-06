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淡季運價創新高 貨櫃三雄大漲逾半根停板
最新出爐的SCFI貨櫃運價指數上周五達4,727.06點，創下新高，漲幅2.71%，連四周走揚，淡季運價仍創高，推升貨櫃三雄今（6）日同步開高走高，盤中大漲逾半根停板，長榮（2603）更是站上各均線；航運股成為盤面上亮點族群，類股盤中漲幅逾4%。
上周五公布最新一期SCFI貨櫃運價指數連四週走揚，單周漲幅2.71%，創7月中以來高點，最新一期出爐的運價，遠東到歐美運價全都上漲，包括遠東（2845）到美西每FEU(40呎櫃)7,019美元，首度突破7,000美元，周上漲289美元，周漲幅4.29%，創新高；近洋線的遠東到東南亞全周上漲142美元，周漲幅12.63%。
長榮、陽明（2609）10月營收都創下新高，在運價走高下，市場看好貨櫃三雄11月的營收，法人認為，運價指數在淡季仍創下新高，第4季獲利表現看好，預估單季及今年全年獲利都可望優於市場預期。
第4季運價續漲，加上股價整理已久，推升貨櫃股的走勢，長榮以136.5元開高後走高，一度衝達142元，站上各均線，盤中漲幅5.24%；陽明一度拉升至128元，盤中漲幅4.95%；萬海（2615）盤中漲幅近6%。
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