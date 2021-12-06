台股高檔整理 法人：選股不選市

12月台股在連續三個交易日的反彈後，3日大盤走勢並因部分權值股拉回、未能延續之前的強勁反彈，而呈現高檔整理格局。安聯投信說，投資主軸仍應聚焦明年展望明確的成長股，選股不選市，關注產業包含： ABF 載板、矽晶圓﹑晶圓代工、高速傳輸趨勢，以及汽車電子等。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，近期台股走勢相對震盪，主要是受到市場對於美國升息步調可能加快的預期、反應相對之前要來得強烈，加上國際疫情再度出現新變種的干擾，都讓原本對後市轉趨樂觀的台股又出現波動。另一方面，在交投動能和外資動向上，根據證交所統計，最近一周，除了11月30日當天成交量來到4,509億元外，其餘四個交易日在3,018億元到3,905億元不等；在外資動向上，最近五個交易日外資累積買超逾180億元，亦為支撐市場的動能。

展望後市，蕭惠中說，在資金動能上，時序上，開始步入年底的長假，交投多少可能受到外資放假等影響而相對清淡。在基本面部分，儘管近期市場對於美國聯準會升息步調的預期心理，以及新變種病毒的出現，但對台股後市看法仍抱持正向。對於台股基本面的看法並未受近期雜音而改變，在相對看好題材上，半導體相關，以及供需相對吃緊的次產業或題材等，仍是列為優先布局的選項。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，電子領域，近期包括：ABF 載板、電源管理IC、晶圓代工部分製程仍然看到供貨吃緊。應用方面，車用及伺服器需求仍強勁，惟短期仍受到長短料缺貨影響，但隨著東南亞疫情逐漸穩定及許多供應鏈逐步加大產能，預期明年長短料影響有望逐步改善。