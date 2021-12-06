力積電上市首日蜜月行情亮眼 78元開高、漲幅56%

力積電（6770）今（6）日將掛牌上市，早盤以78元開高，上漲28.1元，漲幅達56.31%，股價一度拉升至78.9元，盤中漲幅逾50%；力積電上市大漲，不過，台積電（2330）及聯電（2303）則是雙雙開低，台積電回測600元關卡，聯電盤中跌幅逾1%。

力積電前身為1994年成立的力晶半導體，2010年改名力晶科技， 2012年從櫃買市場下櫃，2014年轉型專業晶圓代工，逐步償還1,200億元債務後獲利，且在今日轉上市掛牌，力積電董事長黃崇仁表示，明年晶圓代工產能還是缺。

力積電今年前11月營收587.51億元，年增40.76%，累計今年前3季每股純益3.07元，法人看好在半導體產能供不應求，接單滿載下，明年第1季晶圓代工價格將調漲，預估整體晶圓代工價格約上漲8~10%。

力積電今日以78元開高，一度拉升至78.9元，盤中漲幅逾50%；聯電早盤以68.2元開出，一度下滑至66.7元，盤中跌幅1.46%；台積電以603元開低，一度下滑至600元，盤中跌幅0.98%。