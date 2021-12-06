小額投資夯 國泰證券台股定期定額扣款金額破百億

台股挑戰萬八行情列車持續行駛，儘管升息與通膨等議題仍是全球股市關注焦點，台股行情仍舊在次產業利多題材帶動下，呈現盤堅格局。眼看台股已位居歷史高檔位置，投資人究竟該如何布局？國泰證券表示，長期不間斷且規律的定期投資是相對穩健的投資方式，根據證交所最新統計數據，國人透過證券商進行定期定額布局台股，今年1到10月投資金額達320億元，與去年同期大幅成長約150%，充分顯示小額投資需求確實是市場不可忽視的一股力量。

全球低利率環境持續多年，國泰證券發現廣大投資人的小額理財需求，因此，自2017年1月主管機關開始開放證券商提供台股定期定額服務開始，即積極關注小資族最急迫需要的投資服務。由於洞悉客戶需求，國泰證券台股定期定額扣款金額連年攀升，今(2021)年再度寫下歷史新紀錄，累計2021年1到10月台股定期定額扣款金額超過百億元，年增率逾200%，市占率近40％。

國泰證券總是以客戶的需求為服務核心宗旨，以台股定期定額投資為例，提供扣款的標的達162檔，分別為85檔個股及77檔ETF，投資區域集結各重點產業，涵蓋海內外的股票和債券。由於投資平台的服務切中需求，國泰證券在年輕投資人「心占率」亦有斬獲，截至2021年10月止，台股定期定額客戶年齡分布輪廓，不到40歲的年輕族群遠超過60％以上，顯見年輕人對於小額投資的台股定期定額高度有感。展望未來，國泰證券將持續提供小額普惠的數位證券服務，讓更多可支配所得相對較少的年輕人，也能透過長期規律投資，積累出屬於自己的一桶金。

面對全球持續變動的利率環境，國泰證券透過實際行動協助投資人，除了申購標的不斷更新調整外，扣款日期也從原先3天增加至6天；只要是國泰證券的客戶，就能在每月的3、6、13、16、23、26等6天進行台股定期定額申購。國泰證券專業的數位團隊以高效率的數位經營能力，提供客戶更多投資便利與彈性，在數據分析的驅動下，挖掘客戶潛在需求，先一步提供最到位的數位金融服務。欲瞭解國泰證券更多暖心的數位金融服務，請逕上國泰證券官網查詢。