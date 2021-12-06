快訊

全國前20「科學家」臨床醫師榜行榜出爐 台大無愧龍頭

林秉樞移送時「嘴巴失控」狂自清 新北檢被質疑管不動回應了

小額投資夯 國泰證券台股定期定額扣款金額破百億

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

台股挑戰萬八行情列車持續行駛，儘管升息與通膨等議題仍是全球股市關注焦點，台股行情仍舊在次產業利多題材帶動下，呈現盤堅格局。眼看台股已位居歷史高檔位置，投資人究竟該如何布局？國泰證券表示，長期不間斷且規律的定期投資是相對穩健的投資方式，根據證交所最新統計數據，國人透過證券商進行定期定額布局台股，今年1到10月投資金額達320億元，與去年同期大幅成長約150%，充分顯示小額投資需求確實是市場不可忽視的一股力量。

全球低利率環境持續多年，國泰證券發現廣大投資人的小額理財需求，因此，自2017年1月主管機關開始開放證券商提供台股定期定額服務開始，即積極關注小資族最急迫需要的投資服務。由於洞悉客戶需求，國泰證券台股定期定額扣款金額連年攀升，今(2021)年再度寫下歷史新紀錄，累計2021年1到10月台股定期定額扣款金額超過百億元，年增率逾200%，市占率近40％。

國泰證券總是以客戶的需求為服務核心宗旨，以台股定期定額投資為例，提供扣款的標的達162檔，分別為85檔個股及77檔ETF，投資區域集結各重點產業，涵蓋海內外的股票和債券。由於投資平台的服務切中需求，國泰證券在年輕投資人「心占率」亦有斬獲，截至2021年10月止，台股定期定額客戶年齡分布輪廓，不到40歲的年輕族群遠超過60％以上，顯見年輕人對於小額投資的台股定期定額高度有感。展望未來，國泰證券將持續提供小額普惠的數位證券服務，讓更多可支配所得相對較少的年輕人，也能透過長期規律投資，積累出屬於自己的一桶金。

面對全球持續變動的利率環境，國泰證券透過實際行動協助投資人，除了申購標的不斷更新調整外，扣款日期也從原先3天增加至6天；只要是國泰證券的客戶，就能在每月的3、6、13、16、23、26等6天進行台股定期定額申購。國泰證券專業的數位團隊以高效率的數位經營能力，提供客戶更多投資便利與彈性，在數據分析的驅動下，挖掘客戶潛在需求，先一步提供最到位的數位金融服務。欲瞭解國泰證券更多暖心的數位金融服務，請逕上國泰證券官網查詢。

台股 國泰

延伸閱讀

花旗看好亞股明年漲9% 喊加碼台股因估值合理

投信年終績效衝刺 永豐投顧：12月台股上看萬八

台指期 短線偏多操作

宏碁、華碩 認購搶鏡

相關新聞

熱錢抱台股！外資11月淨匯入近1700億 創逾12年新高

熱錢灌爆台股。據金管會最新統計，11月外資加上陸資，共淨匯入61億美元（約折合新台幣1692億元），創2009年10月、...

台股前10月交投熱絡 日均成交值突破4700億

台股超熱絡，主計總處國情統計通報指出，今年前10月上市櫃股票平均每日成交值達新台幣4710億元，較去年同期增1.1倍；此...

外資減碼晶圓雙雄 賣超聯電1.44萬張最多

台股今天跌8.93點，收在17688.21點，成交值新台幣2953.32億元。外資及陸資賣超78.54億元，主要減碼晶圓...

台股收跌8.93點 三大法人賣超88.64億

台股今（6）日開低震盪，中間一度翻紅，大盤指數收在17,688.21點，下跌8.93點，成交量2,953.33億元；三大...

股市有多旺？1-10月成交額驚人 自然人占比逼近七成

台股指數雖然未站上18000點，但是今年以來成交熱絡，主計總處發布國情統計，光10月平均每日成交金額3640億元，較去年...

台股開低走高跌8點收17,688點 力積電收盤漲26元

台股今(6)日收盤下跌8.93點，收盤指數17,688.21點，成交量2,953.32億元。台積電（2330）收盤下跌8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。