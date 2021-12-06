快訊

全國前20「科學家」臨床醫師榜行榜出爐 台大無愧龍頭

林秉樞移送時「嘴巴失控」狂自清 新北檢被質疑管不動回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台股早盤一度跌逾百點 力積電開盤上漲28.1元

經濟日報 / 記者廖賢龍／台北即時報導
台股。 （聯合報系資料庫）
台股。 （聯合報系資料庫）

台股今(6)日開盤下跌46.47點，開盤指數17,650.67點，早盤一度跌逾百點，來到17,585.95點；今日掛牌的力積電（6770）開盤價為78元，上漲28.1元；台積電（2330）開盤下跌5元，開盤價603元。

群益投顧說，大盤指數以連續反彈結束波段修正，收盤守穩3、12日線之上，但短期均線排列未翻多，短線仍屬整理。操作上，題材族群仍可進行輪動，鎖定短線技術面轉強熱門標的，沿短期均線低買高賣、區間操作因應。

上周五(3日)美股四大指數收盤同布下跌：道瓊指數下跌59.71點、跌幅0.17%，那斯達克指數下跌1.92%，標準500指數下跌0.84%，費半指數下跌0.16%。

統一期貨說，上周五期貨淨空單增加309口至22,167口，十大交易人與特定法人合計賣出761口。週選支撐與壓力區落在17,400至18,000之間，P/C Ratio升至1.3，整體籌碼中性偏多看待。

期貨 短期均線

延伸閱讀

台股趨勢向上 科技股仍為重點方向

升息預期+變種病毒致市場雜音 投資可聚焦成長股

花旗看好亞股明年漲9% 喊加碼台股因估值合理

投信年終績效衝刺 永豐投顧：12月台股上看萬八

相關新聞

熱錢抱台股！外資11月淨匯入近1700億 創逾12年新高

熱錢灌爆台股。據金管會最新統計，11月外資加上陸資，共淨匯入61億美元（約折合新台幣1692億元），創2009年10月、...

台股前10月交投熱絡 日均成交值突破4700億

台股超熱絡，主計總處國情統計通報指出，今年前10月上市櫃股票平均每日成交值達新台幣4710億元，較去年同期增1.1倍；此...

外資減碼晶圓雙雄 賣超聯電1.44萬張最多

台股今天跌8.93點，收在17688.21點，成交值新台幣2953.32億元。外資及陸資賣超78.54億元，主要減碼晶圓...

台股收跌8.93點 三大法人賣超88.64億

台股今（6）日開低震盪，中間一度翻紅，大盤指數收在17,688.21點，下跌8.93點，成交量2,953.33億元；三大...

股市有多旺？1-10月成交額驚人 自然人占比逼近七成

台股指數雖然未站上18000點，但是今年以來成交熱絡，主計總處發布國情統計，光10月平均每日成交金額3640億元，較去年...

台股開低走高跌8點收17,688點 力積電收盤漲26元

台股今(6)日收盤下跌8.93點，收盤指數17,688.21點，成交量2,953.32億元。台積電（2330）收盤下跌8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。