台股早盤一度跌逾百點 力積電開盤上漲28.1元

台股今(6)日開盤下跌46.47點，開盤指數17,650.67點，早盤一度跌逾百點，來到17,585.95點；今日掛牌的力積電（6770）開盤價為78元，上漲28.1元；台積電（2330）開盤下跌5元，開盤價603元。

群益投顧說，大盤指數以連續反彈結束波段修正，收盤守穩3、12日線之上，但短期均線排列未翻多，短線仍屬整理。操作上，題材族群仍可進行輪動，鎖定短線技術面轉強熱門標的，沿短期均線低買高賣、區間操作因應。

上周五(3日)美股四大指數收盤同布下跌：道瓊指數下跌59.71點、跌幅0.17%，那斯達克指數下跌1.92%，標準500指數下跌0.84%，費半指數下跌0.16%。

統一期貨說，上周五期貨淨空單增加309口至22,167口，十大交易人與特定法人合計賣出761口。週選支撐與壓力區落在17,400至18,000之間，P/C Ratio升至1.3，整體籌碼中性偏多看待。