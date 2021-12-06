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台股趨勢向上 科技股仍為重點方向

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

富蘭克林華美投信認為，由於市場對新型Omicron病毒擴散的擔憂，國際股市隨之震盪，但台灣基本面表現良好，短線若遇整理，則是逢低進場的好時機，建議投資人不妨趁機進場布局2022新年及農曆春節行情。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，台股上周五因傳出新型變種病毒而拉回修正整理，但本周看來由於國際上普遍認為這個病毒目前受感染者多為輕症，且國際大廠也著手研發新藥，若疫情不至於擴散太快，則台灣基本面經濟表現良好，應僅短期受此影響。

周書玄分析，由於美中貿易戰影響持續，熱錢持續回流台灣，美國對中國進行貿易緊縮，資金回流台灣，因此目前的資金行情仍在，內資看好的題材能夠抵抗外資賣超台股的狀況，儘管央行有提到通膨的情況發生，但台灣畢竟為外銷出口為主，今年獲利仍有調升。

不過，周書玄認為，今年的GDP表現最佳，明年可能次佳，上半年台股的表現機會將大於下半年，後續影響變數，主要仍是看美國對通貨膨脹的控制，以及拜登如何推出較佳的政策降低物價，安定市場信心，並穩住明年下半年美國的期中選舉，目前市場資金仍充沛。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸分析，台股走勢看多，仍有機會繼續挑戰萬八。目前由於各產業缺人缺工的情況仍在，先前上游半導體漲價的問題舒緩下，晶片供應慢慢增加，將使中下游系統組裝廠等相對出貨會較為順暢，我們看好的方向仍然是高速運算、5G、人工智慧(AI)、物聯網(IOT)、車用電子零組件、工業電腦、網通設備等科技發展之新趨勢。

總結以上，富蘭克林華美投信建議，儘管目前國際上有疫情干擾，新興市場又擔憂升息因素影響股市表現，但台股的基本面隨著疫情持續”加零”有控制住國內的狀況，建議逢回可以加碼布局，以科技電子股為主股，傳產與消費(疫後復甦)類股等為輔，回檔可逢低、分批布局預期趨勢向上、業績成長的績優股或低本益比者，或以台股基金定期定額持續加碼。

台股 疫情 美國

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