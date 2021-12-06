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投信年終績效衝刺 永豐投顧：12月台股上看萬八

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股自11月初突破下降壓力線後，持續走強，特別是其間不畏懼美股大震盪，年終行情持續發酵。 （聯合報系資料庫）
台股自11月初突破下降壓力線後，持續走強，特別是其間不畏懼美股大震盪，年終行情持續發酵。 （聯合報系資料庫）

台股自11月初突破下降壓力線後，持續走強，特別是其間不畏懼美股大震盪，年終行情持續發酵。永豐投顧總經理李學詩表示，就過去歷史，年終行情歷時約7至12周，目前已進入第8周，接近收尾，恰逢投信年終績效衝刺，12月指數上看18,000點，偏多操作。

李學詩表示，美國聯準會（Fed）對應通膨的可能作法有加速縮減QE與升息，現在市場猜測可能在明年第1季底提前結束購債。就過去經驗，QE縮減過程台股影響不大，收尾時升息的衝擊就明顯。12月15日FOMC再次集會，可能談到加速QE縮減，倘若如此，則台股行情會縮短，年底前結束；如果沒有動作，本波可看到農曆年前。未來Fed談到升息，就2014年的經驗，台股拉回10%以上，屆時須留意。

新變種病毒引起各國政府警覺，目前是朝向升高防疫措施發展。李學詩表示，倘若因傳播力強而升級防疫，全球供應鏈又將繃緊，對防疫良好的台灣反而有利，重演2020年下半年到2021年上半年行情。另一方面，Omicron毒性似乎不大，若確認此特性，歐美將回到將COVID-19流感化的處理方式，台股面對回到常態，注意力轉向台股獲利趨勢的考慮，注意2022年台股獲利進入高原期的事實。

李學詩表示，2022年看好產業主要是高速傳輸、汽車電子化，相關的IC設計、IC製造、IP、零件、載板等，有長線前景；傳產股方面航運獲利豐厚，殖利率高，可留意；未來是升息循環，保守者可關注銀行股，利差擴大有利。

台股獲利 升息

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