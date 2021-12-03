快訊

南非代表處2人確診 羅一鈞：很大機率是Omicron

古蹟竄濃煙！臺北當代工藝設計分館起火 警消撲救中

聯電、美光和解外資看好群聯受益 上調目標價至546元

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

聯電（2303）、美光達成全球和解，日系外資最新報告認為，群聯（8299）將是兩家公司和解的最大受益公司，重申買進評等，目標價由480元調高到546元。

全球主要記憶體大廠美光與聯電多年來纏訟的官司達成和解，且雙方轉為合作夥伴關係，美光為群聯的客戶，群聯所提供給美光的IC晶片則是在聯電投片生產，市場傳出居間促成美光與聯電和解的幕後推手是群聯執行長潘健成。

日系外資表示，美光擴大與聯電的業務關係，將能從聯電獲得更多的產能，尤其是控制器和PMIC 28/40/55/110/180奈米產能；群聯為聯電最大NAND控制器客戶，且跟美光有密切業務關係，美光與聯電和解，群聯將成為最大受益公司。

日系外資調高群聯2022年獲利預估5%，目標價則是由480元調高到546元，重申買進評等。

群聯今日以462元開出，終場收在478元，上漲19.5元，漲幅4.25%；群聯今年起改採每半年配息一次，上半年盈餘每股配發10元現金股利，現金總金額19.7億元，預計將在12月21日除息交易，最後過戶日為12月22日，預計明年1月20日發放現金股利；執行長潘健成11月透過投資公司加碼買進200張群聯股票。

群聯 聯電 美光

延伸閱讀

群聯上半年配發股利10元 潘健成加碼買自家股票200張

權證／台積、聯電 四檔強強滾

最牛一輪／群聯犀利 元大13叫好

台積、聯電 四檔熱呼呼

相關新聞

台股脫鉤美股走自己的路？法人：要看長線

台股連日來表現似有與美股脫鉤的情況，美股大跌時，台股大漲，但當美股反彈時，台股表現卻出現休息；法人認為，台股在資金的支撐...

台股下跌27點收17,697點 終止日K連四紅

台股今(3)日收盤指數17,697.14點，下跌27.74點，終止日K連四紅，成交量3,252.66億元；全周上漲327...

庫藏股大檢視 26家備戰 銀彈上膛有戲

即使台股在歷史高檔區，仍不乏陸續有公司宣布買回庫藏股，隱含著公司派認為自家公司股價被低估，而決議自救，直接砸錢進場護盤。一方面顯示

台股收跌27.74點 三大法人買超85.05億元

台股今（3）日震盪後走低，大盤指數收在17,697.14點，下跌27.74點，成交量3,252.66億元；三大法人買超8...

權值股休息…台股終場小跌27點 周線翻紅

台股今天終場下跌27.74點，以17697.14點作收，周線收漲327.75點。法人指出，電子權值股未延續昨天強勁走勢，...

台積電走弱壓抑大盤 台股盤中走勢震盪

台積電今天股價熄火，壓抑大盤漲幅，不過航運、面板、太陽能等族群表現相對強勁，加權指數表現震盪

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。