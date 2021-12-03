聯電、美光和解外資看好群聯受益 上調目標價至546元

聯電（2303）、美光達成全球和解，日系外資最新報告認為，群聯（8299）將是兩家公司和解的最大受益公司，重申買進評等，目標價由480元調高到546元。

全球主要記憶體大廠美光與聯電多年來纏訟的官司達成和解，且雙方轉為合作夥伴關係，美光為群聯的客戶，群聯所提供給美光的IC晶片則是在聯電投片生產，市場傳出居間促成美光與聯電和解的幕後推手是群聯執行長潘健成。

日系外資表示，美光擴大與聯電的業務關係，將能從聯電獲得更多的產能，尤其是控制器和PMIC 28/40/55/110/180奈米產能；群聯為聯電最大NAND控制器客戶，且跟美光有密切業務關係，美光與聯電和解，群聯將成為最大受益公司。

日系外資調高群聯2022年獲利預估5%，目標價則是由480元調高到546元，重申買進評等。

群聯今日以462元開出，終場收在478元，上漲19.5元，漲幅4.25%；群聯今年起改採每半年配息一次，上半年盈餘每股配發10元現金股利，現金總金額19.7億元，預計將在12月21日除息交易，最後過戶日為12月22日，預計明年1月20日發放現金股利；執行長潘健成11月透過投資公司加碼買進200張群聯股票。