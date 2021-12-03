台股收跌27.74點 三大法人買超85.05億元
台股今（3）日震盪後走低，大盤指數收在17,697.14點，下跌27.74點，成交量3,252.66億元；三大法人買超85.05億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超75.69億元，投信買超12.67億元，自營商（合計）賣超3.3億元，其中自營商（自行買賣）賣超2.89億元，自營商（避險）賣超0.41億元。
台股今日以17,720.93點開出，最低來到17,670.32點，台積電（2330）下跌1.14%，下跌7元，走跌至608元，帶動指數下滑59.29點，聯電（2303）則上漲2.4%，來到68.3元。元宇宙概念股宏達電（2498）上漲6.23%，收85.2元，位速（3508）漲停鎖死。大盤指數終場收在17,697.14點，跌幅0.16%。周線上漲327.75點，漲幅1.89%。
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