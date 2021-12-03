台股下跌27點收17,697點 終止日K連四紅

台股今(3)日收盤指數17,697.14點，下跌27.74點，終止日K連四紅，成交量3,252.66億元；全周上漲327點。台積電（2330）收盤下跌7元，收盤價608元。

大盤指數今日開高後，因貨櫃三雄及台積電走勢疲軟，指數曾滑落至平盤之下，但多頭再拉宏達電（2498）等元宇宙題材股維持人氣，指數回到平盤附近小幅起伏。電子股成交占大盤比重降到六成左右，半導體族群雖有聯電（2303）、光罩（2338）、茂矽（2342）、華邦電（2344）、順德（2351）、晶豪科（3006）、聯陽（3014）及聯詠（3034）等股強勢，但因台積電走勢疲軟而拉低族群指數。

貨櫃三雄走盤延續昨日強勢，但中場賣壓出籠而拉低至平盤上下，萬海（2615）跌幅2%較重，航空雙雄也呈現持平走勢；盤面上，成交金額較大且呈漲勢者有：群聯（8299）、強茂（2481）、欣興（3037）、景碩（3189）、新唐（4919）、宏碁（2353）、元太（8069）、撼訊（6150）與中美晶（5483）等股。聯發科（2454）、南亞科（2408）、世界（5347）、創惟（6104）、矽力-KY（6415）、力成（6239）及泰碩（3338）等股成交金額大卻走跌。

第一金投顧表示，大盤雖然站上所有均線，重回多頭攻擊型態，但與美股道瓊持續脫鉤，主要在於台股與費半連動性較高，費半目前仍撐在月線之上，保持強勁態勢；但投資人仍須留意，道瓊與費半位階不可能落差太大，若費半進一步轉弱，須留意大盤回檔風險。

第一金投顧說，大盤回檔可以伺機進場布局明年成長的績優股，如電子標籤、高速傳輸、第三代半導體等相關概念股。另外一方面，由於新變種病毒的出現，使得全球供應鏈再度顯現不確定性的斷鍊風險，加上歐美經濟復甦，民眾深怕缺貨提前消費，使得 2022年上半年庫存調整的風險降低，晶片缺貨緊張狀況將至少延續至2022年上半年，本益比偏低的晶圓代工和封測價值浮現，可留意聯電、力積電和日月光（3711）等個股。