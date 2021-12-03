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萬海釋樂觀看法 本土法人調高至買進、目標價200元

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

萬海（2615）法說會釋出樂觀展望，看好海運榮景將一年比一年好，本土法人最新報告調高萬海評等至買進，目標價上看200元；本土法人主要看好亞洲線運價調漲、萬海運力提升，及預估現金殖利率約達13%；萬海今（3）日股價開高，站上170元之上，一度拉升至172.5元，盤中漲幅收斂。

本土法人表示，雖然北美線因塞港運量降低，但考量亞洲旺季，且運價調漲配合運能增加，第4季營運有望增加，另外，在運力部分，萬海是全球第十大航商，今年9 月底運力較去年底增加42%，約148 艘船舶，2021 年已交18 艘，第4季預計交4 艘，2022～2024 年預計交船14 艘、20 艘和9 艘，待交新船47 艘，27.3 萬TEU，萬海積極擴充船隊，運力連續兩位數增長。

本土法人指出，東南亞運價指數創新高，有利亞洲線營收增長；在股利部分，法人以配發率5 成估算，推估萬海明年可望配發現金股利22 元，現金殖利率13%；本土法人強調，過去PBR 落在0.7～7 倍，目前PBR 為1.74 倍，評價並未明顯偏高，調升萬海評等至買進，目標價200元。

萬海早盤以171.5元開高後一度拉升至172.5元，也曾一度翻黑至168.5元；長榮（2603）及陽明（2609）也都是上漲的表現。

萬海 殖利率

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