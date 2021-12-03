國際能源週將登場 太陽能股盤中全面起漲

國際智慧能源週是國內再生能源相關產業的年度重頭戲，將在下周正式登場，各家廠商將備齊最新產品在年度大展中推出，預期太陽能股也將重新聚集投資市場人氣，再加上昨（2）日太陽能廠元晶（6443）宣布私募案由國發基金認購，激勵今日太陽能表現強勢上漲。

在國際智慧能源週將登場，再加上傳出元晶募集資金下，今日早盤元晶、安集（6477）股價一度攻上漲停板，另外，聯合再生（3576）、茂迪（6244）也一度大漲約8%，新晶投控（3713）、森崴能源及倉和（6538）等股也上漲約6%，今日太陽能股價表現相當強勁。

「台灣國際智慧能源週」將於8至10日起跑，匯聚太陽光電、風力發電、智慧儲能、氫能燃料、小水力發電、海洋能、綠色金融及綠電交易，今年突破700個攤位，規模相較去年成長40%，在全球推動強力推動淨零排放的風潮下，相關產業的未來發展也受到外界矚目，市場法人也預期，下周在各廠在展場將陸續釋出新產品推出進程及未來公司營運展望的題材下，太陽能股今日轉強之後，仍可望持續聚集市場人氣。

此外，昨日元晶宣布，完成6.15億元私募案，並由行政院國發基金及昱昇創能認購，該公司宣布組成未來將組成太陽能國家隊，期待再進軍國際太陽能市場，此消息也是激勵今日太陽能轉強的因素。