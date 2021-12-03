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國發基金入股 元晶漲停開盤、多家太陽能股跟漲

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
元晶董事長廖國榮。 聯合報系資料照／記者杜建重攝影
元晶董事長廖國榮。 聯合報系資料照／記者杜建重攝影

太陽能大廠元晶（6443）私募案引進行政院國發基金與昱昇創能認購，元晶今（3）日跳空以漲停39.65元開出，不過早盤則有打開，漲幅縮小；太陽能股安集（6477）、茂迪（6244）、聯合再生（3576）等跟進上漲。

元晶私募總股數為2,589萬股，總金額近6.15億元，私募股中約31%由國發基金投資，其餘則由國內太陽能上下游供應鏈廠商所組成的昱昇創能認購，增資完成後，國發基金約持有元晶1.74%股權。

國發基金入股元晶，法人看好元晶未來營運，早盤股價跳空開高，以漲停39.65元開出，盤中漲幅7.48%；元晶開高大漲，多家太陽能股跟進，安集以42.5元開高後一度衝達漲停45.65元，盤中漲幅6.38%。

另外，茂迪以34.2元開高，一度拉升至36.45元，盤中漲幅5.55%；聯合再生以20.85元開出後一度拉升至22.1元，盤中漲幅5.13%；碩禾（3691）也是上漲的表現。

太陽能 元晶 國發基金

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