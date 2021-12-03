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台股開盤下跌3點 台積電跌1元

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
投顧表示，在操作上，11月營收將是推動台股股價的催化劑。 聯合報系資料照
投顧表示，在操作上，11月營收將是推動台股股價的催化劑。 聯合報系資料照

台股今(3)日開盤下跌3.95點，開盤指數17,720.93點；台積電（2330）開盤下跌1元，開盤價614元。

群益投顧說，短線資金流入權值股，大盤修正完畢重回多方優勢，指數維護住12日線17,600點之上就安全，個股跌多漲少進行結構調整，但資金可能抽離中小股，再進行一次洗盤。

群益投顧說，操作上，11月營收將是推動股價的催化劑，短期由半導體和低基期補漲為主軸，高檔的作夢題材股若業績難支撐高股價，短線宜避開。

周四(2日)美股四大指數收盤同步上揚，道瓊指數上漲617.75點、漲幅1.82%，那斯達克指數上漲0.83%，標準500指數上漲1.42%，費半指數上漲0.06點%。

統一期貨表示，外資周四期貨淨空單增加284口至21,858口，十大交易人與特定法人合計買進3,740口。週選支撐與壓力區落在17,300至18,000點，P/C Ratio升至1.28，整體籌碼中性看待。

三大法人周四集中市場合計買超94.3億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超126.3億元，投信賣超4.2億元，自營商（自行買賣）賣超11.1億元，自營商（避險）賣超16.4億元。

台股

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