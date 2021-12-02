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台積電喊衝 台股漲138點 收17,724點

經濟日報 / 記者高瑜君/即時報導
台股今天大漲118點，法人表示，目前台股由題材點燃多頭、帶動成交量與整體投資熱度，對行情屬正面幫助。本報資料照片
台股今天大漲118點，法人表示，目前台股由題材點燃多頭、帶動成交量與整體投資熱度，對行情屬正面幫助。本報資料照片

今（2）日美股期貨盤走揚、亞股漲跌互見，台股呈現震盪走高，大型股領先表現，台積電（2330）回神，加上貨櫃三雄、鋼鐵族群助攻，帶動多方信心；尾盤大單敲進台積電，拉抬指數最後一盤再漲35點，終場上漲138點，收在17,724點，成交量達3,842億元。

台股漲逾百點，但今日上市櫃下跌家數明顯大於上漲家數，盤面間，由大型股表現撐盤，台積電股價開高走高，上漲15元，收在今日最高的615元，收復10日及月線，另外，貨櫃三雄漲逾6%，萬海（2615）甚至攻上漲停，中鋼（2002）也領軍鋼鐵股走揚；不過，中小型股表現相對疲弱，櫃買指數下跌0.89點或0.39%，收在225.67點。

展望後市，日盛上選基金研究團隊表示，隨著全球經濟持續復甦，全球股市進一步上漲，目前上漲趨勢可望延續至2022年。此外，根據IHS Markit每年進行三次全球商業前景調查，10月最新調查發現，企業對接下來商業活動的總體經濟表現，抱持良好的預期，持續的經濟成長將為企業利潤帶來進一步增長，進而支撐股價的表現。

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