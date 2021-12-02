塞港嚴重、貨櫃三雄強漲 網友：是利多還是利空？

塞港問題持續嚴重，航運股受激勵今（2）日走強，長榮（2603）、陽明（2609）大漲7%，萬海（2615）盤中一度漲停，引起PTT網友討論，有網友說「運價嚇死人，股價笑死人」，有網友則問：「這是利多還是利空？」

貨櫃股之前一大波拉回整理讓部分網友敬而遠之，有些PTT網友對於塞港新常態是利多消息不買單，表示「出貨嘍」、「已反應」、「出貨 沉船啦」、「運價嚇死人，股價笑死人」。另外也有人指出看不見船就不算塞港的邏輯奇異，「換地方排隊就看不到，哪個天才…」、「發現塞港沒救就把船較遠一點就有救了」、「規定停在出發地不是更好」。

洛杉磯和長灘港近期的貨櫃處理數量暴增，通過全美最忙碌港口的創紀錄貨櫃數量很可能持續下去，成為「新常態」。美國加州長灘港執行董事Mario Cordero周三（1日）接受彭博電視訪問時表示，消費者對商品的需求居高不下，就算暫時舒緩，20呎標準貨櫃也不會減少。週二南加州外海定錨等待進港卸貨的船從80艘減少到49艘，也是因為南加州海事交易所要求船隻離岸遠些，以及航來的船隻路途上減速。