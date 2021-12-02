萬海下午將開法說會 領軍貨櫃股盤中大漲

萬海（2615）今（2）日下午將召開法說會，領軍貨櫃股大漲，盤中漲幅達9%，長榮（2603）、陽明（2609）一起漲。法人看好，長榮2.4萬TEU的新船加入的效益將在本月顯現；萬海採取擴大船隊購買二手船，成為推動業績的新動能；陽明則看好今年第1季為止沒有淡季，全球運價要大漲不易、也不會出現大跌。

萬海將於今日下午舉行法說會，吸引買盤開始布局，萬海盤中最高來到漲停價169.5元，長榮最高來到135.5元，漲幅逾8%、陽明則最高來到125.5元，漲幅逾8%。

法人分析，萬海在買進二手船舶後，共有148艘營運船舶，運力達416,585 TEU，全球航商運力排名10名；第4季是近洋線的傳統旺季，萬海策略調整強化近洋線，市場推估激勵Q4近洋線旺季業績表現，萬海第3季每股盈餘(EPS)14.57元；前三季EPS28.37元，全年EPS可望輕鬆突破42元。

美國西岸碼頭塞港已經成為全球最關注的議題，根據國際專業航運期刊Alphaliner統計顯示，在北美西岸有專用碼頭的業者成為這波海運市場多頭的大贏家。目前在美國西岸投資專用碼頭的船公司，包括長榮海運、Maersk、Matson、COSCO、MSC等都有投資碼頭，其中，長榮海運平均航行靠港時間約24天，是業界中數一、數二速度快，這樣也會進一步強化船舶周轉率。

Alphaliner分析11月19日當天在加州外海排隊等候進港的貨櫃船，發現有16艘近期從亞洲近洋航線轉戰美西航線的貨櫃船共等候了325天，換算下來平均每艘船等了20天。表現最好美森航運(Matson)及長榮海運則都沒有船舶排隊。

陽明日前法說，對於2022年景氣展望持正向樂觀看法，並認為長程線現貨價格要大漲不容易、要大跌也很難。今年簽長約客戶是最大贏家，一個40呎櫃最少差2、3倍，最大有到5倍，根據今年的走勢研判，明年全球船公司新年度的合約價格肯定是往上走，推估漲幅約二到三倍。