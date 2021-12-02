萬海法說前盤中一度亮燈漲停 長榮、陽明同步大漲

以近洋線營運為主的萬海（2615）今（2）日下午將召開法說會，市場普遍認為在運價調漲及近洋線旺季效應下，第4季營運看好，股價在法說會前率先表態，盤中一度衝達漲停169.5元，長榮（2603）、陽明（2609）同步大漲，盤中漲幅逾7％；航運股占大盤成交比重增至25%，盤中類股漲幅逼近5%。

近洋線進入旺季，在供需吃緊下，日前傳出漲價消息，長榮及萬海已先後發函通知客戶，本周起調漲亞洲線運價，萬海主要以近洋線營運為主，從12月1日調漲北亞線運價，包括日本、韓國航線每20呎櫃調漲150美元，每40呎櫃、40呎高櫃調漲300美元。

萬海第3季每股純益14.57元，累計今年前三季每股純益 28.37元；隨著第4季進入貨櫃輪近洋線旺季，加上運價維持高檔，法人看好萬海第4季營運獲利都將可望優於去年同期，第4季及全年獲利可觀。

萬海今日以155元開高後走高，盤中一度亮燈漲停，衝上169.5元，雖有打開，盤中漲幅逾9%；長榮及陽明也是走高的強漲表現，盤中漲幅都超過7%。