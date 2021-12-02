本土法人持續喊買長榮 目標價上看365元

台股今（2）日開低走高，航運股盤中漲幅逾2%，主要由貨櫃三雄帶動，長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）盤中漲幅逾3~4%，尤以長榮漲幅最大，本土法人最新報告看好明年第1季可望淡季不淡，加上塞港未解，及美西碼頭可能的勞資爭議，將加重供不應求的情況，推升運價，維持長榮買進評等，目標價上看365元。

本土法人認為，第3季東南亞因疫情停工，且中國也出現斷電停工事件，目前工廠持續復工，但第4季無法100%復工，預估明年第1季將追趕訂單；另外，因擔憂美西碼頭罷工，零售商可能提前搶運；加上RCEP生效，關稅下降，將有利推升進出口貨量，這些因素可能讓明年第1季淡季不淡。

本土法人表示，美西碼頭勞資爭議即將引爆，怠工、罷工、封港的可能性高；在全球塞港嚴重下，一旦美西碼頭爆發勞資爭議及罷工，將加重供不應求，推升運價。

另外，美國線長約換約價格將衝高，長約價格會以現貨價格進行打折計算，美西碼頭若在明年上半年罷工，推升現貨運價，明年5 月1 日美國線長約換約價格將連動上漲；本土法人認為，預期明年第3季為挽救第4季銷售旺季，將引爆瘋狂搶運。

本土法人強調，運價偏多下，預期長榮明年獲利成長，評價上，針對長榮明年稀釋稅後EPS 預估值56.2 元，給予6.5 倍P / E，目標價365 元，維持買進評等；另外，本土法人預期，明年3 月下旬公告現金股利，長榮將有一波現金殖利率行情。

長榮今日以125元開高，一度拉升至132元，盤中漲幅4.81%；陽明開平走高一度拉升至120.5元，盤中漲幅3.91%；萬海盤中漲幅3.47%。