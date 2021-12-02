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英穩達破產 英業達早盤股價小跌2%
英業達（2356）昨（1）日公告，旗下生產太陽能電池的子公司英穩達因長期虧損，負債總額22.12億元，全部資產不足以清償負債，決議向桃園地方法院聲請宣告破產，受此消息影響，英業達今（2）日早盤股價跌幅逾2%，且跌幅持續收斂。
英業達表示，該公司先前已經認列英穩達的累積虧損，此次英穩達聲請破產，對英業達的財務業務並無重大影響。
英業達先前進軍太陽能事業三路並進，除了成立英穩達，還投資英懋達，並於2011年以每股22元，總金額約50.6億元取得益通私募股票，持股47.97%成最大股東，之後益通年年虧損，英業達認列投資益通虧損高達34.96億元。
對於本季展望，英業達總經理巫永財認為，在料況較上季改善下，筆電、伺服器出貨都將持平上季，智慧裝置則因進入旺季可望較上季成長，今年營運將優去年，明年則看好伺服器、智慧裝置動能，預期營收將雙位數成長。
投信連三日買進英業達，昨日更是加碼1,252張，累計近三日買進4,631張。
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