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矽谷大詐騙「惡血女王」 自揭遭恐怖情人「調校人格」控制

台股開盤下跌10點 台積電漲5元

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台股今(2)日開盤下跌10.08點，開盤指數17,575.91點；台積電（2330）開盤上漲5元，開盤價605元。

群益投顧說，指數站回3日線上、但12日線仍蓋頭，短期均線呈多空對峙格局。盤面上檔仍有承壓風險，,結構分歧，波段強漲的載板三雄逆勢明顯下挫；雖然專家示警現有疫苗對南非新型病毒效果不佳，但口罩、檢測相關受惠概念股衝高走低，疫情受害的航空股開低走高，盤面結構渾沌、輪動快速。

群益投顧說，大盤結構混沌下，題材、基期與籌碼為階段選股重要考量，從波段大漲的低軌道概念股，因可能的風險便重挫，可略窺一二。

周三美股四大指數收盤下跌，道瓊指數下跌461.68點、跌幅1.34%，那斯達克指數下跌1.83%，標準500指數下跌1.18%，費半指數下跌0.59%。

統一期貨說，周三外資期貨淨空單減少220口至21,574口，十大交易人與特定法人合計買進2,121口。週選支撐與壓力區落在17,000至17,800點，P/C Ratio升至1.2，整體籌碼中性看待。

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