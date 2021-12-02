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矽谷大詐騙「惡血女王」 自揭遭恐怖情人「調校人格」控制

富邦期貨：仍可留意年底集團與投信作帳行情

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
散戶小台籌碼分析。富邦期貨提供
散戶小台籌碼分析。富邦期貨提供

美國聯準會主席鮑爾昨日放鷹拖累美股重挫，但在美國 11 月 ADP 新增就業 53.4 萬人，高於市場預期下，帶動道瓊開盤反彈近 250 點，但盤中因美國出現Omicron首例，使得恐慌指數再飆高，資金再度轉度美債避險，使得美債殖利率走低，道瓊終場收黑逾460 點，盤中震盪幅度逼近 1,000 點。

台股周三不畏聯準會態度由鴿轉鷹的干擾，在低接買盤湧入下，帶動台股連續收復 5 日及 20 日線，短線化解破底危機，不過，隨美國境內爆出首例 Omicron 病例，使得市場再度對新型變種病毒擔憂升溫，惟隨著全球疫苗普遍施打，對病毒反應已具彈性。在台股經濟基本面仍佳下，預期台股下檔有撐，年底集團、投信作帳行情仍可留意。

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