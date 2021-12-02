「存股型」高股息ETF 00878 成分股增元大金、宏碁

國泰永續高股息ETF (00878)追蹤的MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數進行指數半年度調整，依據MSCI指數公司資訊，這次成分股新增兩檔元大金（2885）、宏碁（2353），刪除兩檔可成（2474）、群聯（8299），並於2021年11月30日收盤後正式生效。

國泰永續高股息ETF基金經理人游日傑表示，這次指數的調整，維持該標的指數向來的穩健特性，新增、刪除各兩檔成分股。其中，新增元大金與宏碁，主因股息殖利率及ESG表現達標而被納入，而剔除成分股可成，因近四季EPS條件未達標；群聯則因不存續於摩台母指數中而被刪除。

國泰投信說，00878為國內第一檔兼具高股息與永續主題的ETF，其投資組合重視持股的經營體質及長期填息能力，同時力求降低持股周轉率及交易費用，屬於偏向存股型的高股息ETF；相較於重視股利政策，訴求高換股頻率及帳面配息率的交易型高股息ETF，00878因其穩健體質，更能在台股高盪震盪之際，展現出較佳的抗跌力道，適合加入於資產配置中。

游日傑說，觀察近10 年，台股12月指數上漲機率高達9成，可望帶動股市信心，且近期主計處上修台灣GDP，景氣對策燈號連九紅，加上11月台灣外銷訂單有機會連21紅，搭配年底集團及法人作帳的啟動，顯示歲末年初台股仍可持續偏多操作，盤勢若出現短線震盪拉回，00878亦為逢低布局的優質標的，有利投資人參與台股年終行情。