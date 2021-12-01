台股勁揚158點收17,585點 站上月線

台股今(1)日收盤上漲158.23點，收盤指數17,585.99點，成交量2,936.96億元；大盤指數也站上月線；台積電（2330）收盤上漲4元，收盤價600元。

台股今日開盤雖受美股周二下挫而開低，但半導體族群撐住盤勢，12點過後的大盤指數更一路上揚，尤其是台灣50權值股更是拉抬指數主力；台灣50成分股的統一（1216）、鴻海（2317）、華碩（2357）、廣達（2382）、南亞科（2408）、玉山金（2884）、元大金（2885）、第一金（2892）、統一超（2912）及遠傳（4904）等股漲幅較大。

電子股成交占大盤比重約70%，聯電（2303）聯發科（2454）聯詠（3034）等股走勢強勁，其他成交值大且上揚者有：合晶（6182）、新唐（4919）、亞信（3169）、偉詮電（2436）、敬鵬（2355）、台勝科（3532）、晶豪科（3006）、玉晶光（3406）、光磊（2340）及創惟（6104）等股，弱勢股則有欣興（3037）、同欣電（6271）、南電（8046）、晶宏（3141）、泰鼎-KY（4927）、元太（8069）及力旺（3529）。傳產股中的長榮（2603）及陽明（2609）持平而穩住人心，食品類股中的統一及大飲（1213）漲幅超過2%，藥華藥（6446）續揚，恆大（1325）及毛寶（1732）呈現反彈。

統一投顧說，從過去經驗來看，疫情的干擾都屬於短暫效應。考量最近10年，台股12月指數上漲機率高達9成，可望帶動股市信心；且主計處上修台灣GDP，景氣對策燈號連九紅，11月台灣外銷訂單有機會連21紅，搭配年底集團及法人作帳啟動，可持續偏多操作，逢低擇優選股布局。以科技權值股、新世代概念股、電動車概念股、航運、壽險金控及五倍券內需概念股為主。