台股解盤／三大因素支撐指數反彈 接下來兩大族群看俏

台股今（1）日開小紅震盪走高，表現相較於周二下跌的美股強勢，法人認為主要有三大理由支撐台股跌深反彈，但因量能相對較低，有法人偏向保守，建議觀望，也有法人維持本波行情至少看到農曆年的看法，看好位階低的元宇宙及蘋果概念股。

美股周二四大指數全數收黑，法人表示，主要是受美國聯準會（Fed）主席鮑爾周二在參議院銀行委員會作證時釋出「可能是時候讓這個詞（暫時性通膨）退役了」，同時表示，12月會議討論加快完成縮減購債是合適的，鮑爾談話轉趨「鷹氣」，驚動美股大跌。

證券分析師張陳浩表示，周二美股大跌，主要是反應鮑爾談話的三大重點，除了通膨及減購債加速之外，還有美國失業率攀升及供應鏈恐斷鏈的疑慮；不過，台股今日開低走高，張陳浩認為，有三大因素支撐。

他指出，歷史經驗顯示，過去10年中，12月的台股有9年是上漲的，主要原因包括集團及投信作帳、電子股出貨旺季、新台幣強勢等，張陳浩說，新台幣在12月走強，主要是因過年資金需求，避險基金也不太會在新台幣強勢時大賣台股，在新台幣強勢時，熱錢會進來。

台股今日早盤開小紅震盪，由於特斯拉執行長馬斯克對Space X公司員工發出內部信，示警恐將面臨「真實的破產風險」，消息衝擊低軌衛星等相關概念股走跌，康舒（6282）、同欣電（6271）、事欣科（4916）、元晶（6443）等走跌，昇達科（3491）亮燈跌停。

張陳浩說，台灣外銷指標連21紅、景氣燈號連九紅、台灣景氣相對好，台股今日的利空是單一族群的利空，但電子股包括晶圓代工台積電（2330）、聯電（2303）等股走強，推升指數走高，他維持台股本波行情至少到農曆年的看法。

在後續的布局上，張陳浩表示，元宇宙、蘋果概念股值得觀察，他說，元宇宙將是後續看好的族群，尤其是位階相對仍低的個股，包括系統電（5309）、怡利電（2497）、大眾控（3701）、偉銓電、英濟（3294）等值得留意，以系統電為例，除了元宇宙之外，同時還兼具電動車題材。

蘋果概念股部分，iPhone13在台灣及中國大陸10月銷售傳出佳績，接下來還有年底的銷售旺季，看好相關概念股，尤其是軟板中位階低的台郡（6269）、臻鼎-KY（4958）、GIS-KY（6456）、達邁（3645）等值得留意，達邁同樣具有蘋概股及元宇宙雙題材。

台新投顧副總黃文清表示，台股短線跌反彈，由於新病毒的變數仍在，需要時間觀察，在初期反彈後可能呈現區間震盪，預期約在季線到近前波高點的17,800點間整理，他認為，12月作帳行情恐不如預期，主流仍是電子股，建議先觀察再找買點，看好族群包括金融股、電動車、第三代半導體、半導體相關的晶圓代工、設備及耗材等。

國泰證期問處協理簡伯儀表示，台股反彈，但是預估量能不足，仍面臨10日線及月線壓力，在量能不足下，偏向反彈看待，他認為，集中市場指數雖止穩，但OTC的賣壓較重，中小型題材股面臨賣壓，大盤指數可能在月、季線間震盪整理，操作上宜保守。