這家PCB廠昨投信大買2千多張 今盤中卻跌停

PCB廠泰鼎-KY（4927）昨（30）日投信單日買超高達2,680張，大幅敲進泰鼎-KY，孰料今（1）日該公司開盤後不久即亮燈跌停，有高達1,604張以跌停價位103.00元排隊掛單賣出。對此泰鼎- KY公司強調，公司營運一切正常。

泰鼎-KY昨日三大法人除了投信大買2,680張外，自營商也是買超179張，不過外資則連賣兩日，單日賣超308張。該公司昨日股價在買盤大力進駐下，來到波段新高114.00元，股價改寫歷史新天價，近一個月以來股價漲幅高達46.2%。

泰鼎-KY第3季營收為36.11億元，毛利率23.28%，季增4.18個百分點點，年增1.85個百分點，稅後純益3.83億元，創新高，季增31.3%、年增5.9%，每股純益2.01元。

該公司前三季營收為103.64億元，毛利率20.49%，年減1.33個百分點，稅後純益為8.3億元，年減16.53%，每股純益為4.35元。

泰鼎-KY新產能開出挹注下，10月營收15.8億元改寫新高，年增45.04%，累計前十月營收119.43億元、年增20%，已超越2020年全年營收。