美股開低走低 台股平盤拉鋸開在17,428點

美股開低走低，四大指數收盤全數下跌，台股今（1）日逆勢抗跌，以小漲0.85點，開在17,428.61點，早盤台積電（2330）、ABF載板、航空雙雄等表現壓盤，加權指數跌點約50點上下。

在美股方面，在輝瑞CEO認為現有疫苗將持續良好之後，Moderna高層則發表了相反觀點，使得原先樂觀的市場情緒被潑了冷水；而且鮑爾於國會證詞考慮QE將加快退場，鷹派談話更加重了昨日美股跌勢，拖累四大指數收盤均下跌超過1.5%，道瓊指數失首35000點大關。

終場四大指數全數下跌，道瓊工業指數下跌652點，或1.85%，收在34483點；標普500指數下跌88.2點，或1.89%，收在4567點；Nasdaq指數下跌245.1點，或1.55%，收在15537.6點；費半指數下跌77.3點，或1.97%，收在3833.21點。

統一投顧指出，昨日台股雖然受到MSCI季度調整而賣壓增強，指數上下震盪，不過仍守穩半年線及季線上，整體技術面中多格局未變。雖然今晨美股重挫，但從過去經驗來看，疫情的干擾都屬於短暫效應。

考量最近十年，台股12月指數上漲機率高達9成，可望帶動股市信心；且主計處上修台灣GDP，景氣對策燈號連九紅，11月台灣外銷訂單有機會連 二十一紅，搭配年底集團及法人作帳啟動，建議持續偏多操作，逢低擇優選股布局。