尾盤爆千億巨量 台股上漲99點收17,427點

台股今(30)日收盤上漲99.67點，收盤指數17,427.76點，成交量4,391.29億元；台積電（2330）收盤上漲3元，收盤價596元。今日尾盤因MSCI季度調整生效，最後一盤冒出大量約1,173億元。

大盤早盤維持上漲150點之上，並攻克月線與季線反壓，不過，台積電在1點過後走勢疲軟，拉低指數而收斂漲幅，最後一盤仍作價台積電而將指數拉高。

今日電子股成交占大盤比重接近七成，電子零件及電腦周邊類股表現較強，漲幅超過2%；運輸類股雖成交占比約13%，但貨櫃三雄與航空雙雄同步走高，運輸類股指數漲幅逾3%，玻陶類股指數漲幅超過2.5%。成交金額大且上漲的個股包括：聯電（2303）、欣興（3037）、新唐（4919）、鈺創（5351）、宏達電（2498）、南電（8046）、景碩（3189）、凱美（2375）、玉晶光（3406）、華邦電（2344）及台勝科（3532）等股。不過，聯發科（2454）與面板雙虎走勢較為疲軟，防疫概念股也因資金流出而弱勢，康那香（9919）、亞諾法（4133）、毛寶（1732）、恆大（1325）與南六（6504）等股跌勢較重。

第一金投顧說，短線急跌伴隨而來的急彈為必然，但仍不必急於進場，短線上，大盤站穩所有均線，才能轉為多方攻擊型態，若跌破季線，則大盤將轉弱。在櫃買市場亦然，以月線防守點。若大盤轉為多方攻擊型態，可伺機進場布局明年成長的績優股，如電子標籤、高速傳輸、第三代半導體等相關概念股。