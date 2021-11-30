載板廠再掀比價行情 南電盤中股價超越台積電
載板三家廠商今日股價再掀起比價行情，龍頭廠商欣興（3037）今日股價盤中再創新高最高達229.5元，景碩（3189）最高達244元，至於南電（8046）則在股本較小與內資認養下今日股價漲逾7%，跨越600元整數關卡超越權王台積電（2330）。
南電今日早盤開高至591元，盤中股價最高來到630元，至於半導體龍頭廠商晶圓代工廠台積電早盤回升至600元整數關卡後隨即在關卡下震盪。
BofA等知名研究機構數據顯示，估計ABF載板市占率欣興（3037）21%居台廠龍頭，緊追日系大廠Ibiden市占率22%。南電市占率約15%，Shinko約12%，AT&S約12%，景碩7%，其餘為其他廠商，合計台廠市占率43%，日系廠商34%，歐洲廠商12%。
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