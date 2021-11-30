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記憶體市況回穩 三大記憶體股盤中股價率先走揚

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導
記憶體。示意圖／ingimage授權
記憶體。示意圖／ingimage授權

全球記憶體產業在今年第2季之後開始修正，經過近二季的市況調整及庫存去化之後，近期記憶體價格逐漸回穩，近日市場氛圍逐漸傳出時序接近年底之後，明年第1季記憶體將走出谷底，近日台股三大記憶體股股價也已率先走揚。

近期國內記憶體模組廠認為，這一波記憶體市況回檔從今年第2季開始，但經過近二季的市況整理、下游庫存調節之後，最壞情況已過，近期記憶體價格明顯回穩，後市模組廠業者預期，最多就是維持現況到明年第1季，預計最慢第2季有機會逐漸出現需求回溫。

受到基本面有望逐漸回升，近期台股三大記憶體股包括南亞科（2408）、華邦電（2344）及旺宏（2337）股價緩步走強，其中，華邦電今日盤中股價高點衝高至32.85元，股價不僅已是波段新高，同時也已率先刷新近三個多月以來新高；南亞科今日盤中股價高點來到76.4元，股價相當逼近前高76.6元，南亞科股價若越過前高之後，也將是近三個多月股價新高；旺宏則是在上周創下波段新高後，近日小幅拉回整理，但股價仍維持在相對高檔位置。

國內記憶體業者表示，目前下游系統商正進行庫存調整， 但近二至二周以來，記憶體現貨市場報價已較先前明顯回穩，先前下游客戶觀望態度近期有淡化的情況，且市場也續看好明(2022)年5G、PC、筆電及智慧手機等終端裝置的需求，預期明年上半年市況逐漸回升。

記憶體模組 南亞科

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