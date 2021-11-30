新冠變種病毒來襲 法人建議布局防禦和成長型資產

美國聯準會主席鮑爾可望連任，將有助維持貨幣政策連續性，但通膨預期高升引發市場對聯準會可能加快縮減購債步伐的預期，加上Omicron變種病毒的出現，可能再次打亂各國防疫步調，連帶影響全球經濟復甦腳步。11月以來金管會核備的1010檔境外基金（股、債均含）平均下跌1.94%；其中726檔股票型基金平均下跌2.24%，265檔債券型基金平均下跌1.15%。

富蘭克林證券投顧表示，美國通膨高燒難退，市場認為聯準會將加快縮減購債步伐，且隨美國總統拜登敲定聯準會主席鮑爾連任，加上美國就業、消費數據持續表現亮眼，此一緊縮預期也更加升溫，而美股則一度創新高。不過，Omicron變種病毒引發對經濟前景的不確定性，攪亂全球股市一池春水，資金拋售風險性資產並爭相轉進避險資產避險。

全球流行病專家及疫苗公司已積極展開疫苗對變種病毒有效性的研究，只要數據顯示疫苗或新冠口服藥有助降低重症死亡率，就可避免醫療體系再度崩潰，預期全球政府不致於重蹈大規模經濟封鎖導致經濟衰退的情境，有限度的防疫措施可能壓抑成長或遞延復甦時程，但同時也會讓聯準會等央行重新評估寬鬆政策退場的急迫性。

面臨短期不確定，富蘭克林建議投資人保持謹慎，但也無須過度悲觀，學習與病毒共處仍將是後疫情時代的主旋律，維持對風險性資產中長期展望正向的看法，建議採取啞鈴策略同時布局防禦和成長型資產，考量通膨及利率上行風險仍高於經濟衰退風險，防禦配置建議首選高信評且具備改革題材的波灣債券型基金，或產業多元布局的美國平衡型基金，兼顧收益及類股輪動機會。

另外，股票建議逢震盪加碼趨勢題材，看好科技產業同時具備短線居家工作（WFH）或網路購物等防疫受惠題材，長線則有數位轉型趨勢撐腰，是現階段股票投資首選，而生技醫療產業是人類走出疫情陰霾的不二法門，同時可留意基礎建設產業和新興市場股票型基金的震盪買點。

富蘭克林證券投顧表示，展望後市，隨拜登的新一輪財政支出陸續通過並實施，基建、新能源、氣候變遷等相關概念股可望持續受惠，美國經濟的擴張也將持續支撐美股表現，此外，在元宇宙商機點燃新一波科技熱潮下，多家大廠也陸續投入相關產業布局，隨相關硬體設備逐步完善，可望加速虛擬世界趨勢發展，連帶受惠科技含量較多的美股和台股，建議投資人應逐步布局相關題材以掌握時代新趨勢。