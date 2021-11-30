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富邦期貨：12月台股有機會上演跌深反彈行情

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
散戶小台籌碼分析。富邦期貨/提供
散戶小台籌碼分析。富邦期貨/提供

新變異株 Omicron 上周五引爆恐慌拋售後，美股周一集體反彈，疫苗股延續上漲走勢，莫德納、BioNTech 分別上漲 11.8% 及 4.2%；另外，南非科學家表示，雖然 Omicron 的傳染力可能較其他病毒株來得更強，但截至目前的確診者均屬於輕症，消息也激勵科技股上漲，費城半導體指數上漲 4.08%，台積電ADR上漲 1.87%。

新變異株重擊全球股市，台股周一陷入多空拉鋸，儘管盤勢在疫情不確定下，走勢偏弱，但隨著全球疫苗普及率提高，以及海外研究機構指出 Omicron 可能是以輕微症狀為主，使得市場預期新變種病毒衝擊可能有限，帶動台股在季線及半年線明顯有撐，加上年底集團、投信作帳行期啟動，預期台股進入12月後，有機會上演跌深反彈行情。

台股 疫苗

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