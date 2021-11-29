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航運股撐盤 台股跌41點收17,328點、留下影線

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
台股。（本報系資料庫）
台股。（本報系資料庫）

台股今（29）日開低走高，航運族群走揚，加上盤中逢低買盤進場拉抬電子權值股，盤中指數一度站回17,400點，不過尾盤有調節壓力，終場下跌41點，收在17,328點，成交量達3,181億元。

變種病毒蔓延全球，台股早盤一度下挫逾百點，最低來到17,167點，測試半年線支撐並且兵臨季線關卡，盤中隨著美期電子盤反彈，帶動指數盤中回到平盤之上，高低點差距248點，收下長下影線。

針對變種病毒造成近期股市大幅震盪，富邦投顧董事長蕭乾祥認為，以時間序來看，亞洲股市上周五已經領先下跌，接著美股重挫逾900點，短線上疫情突發性的新變種引發市場擔心，但考量過去兩年時間已與病毒共存，加上目前來看台灣基本面沒有問題，短線上「萬八」以上壓力較重，預期在半年線、季線有強力支撐。

展望明年，由於基期已經墊高，相對的成長動能會較為趨緩，台股預期指數趨勢雖仍偏多，但在整體市場評價已經來到波段相對高位，波動風險也隨之加大。在預期台股獲利成長不若前兩年快速成長的前提下，以台股本淨比區間1.8-2.3倍推算，推算加權指數將落在15,000-19,000區間，預期高點會出現在上半年。

選股方向上，有五個重點族群，首先是全球潮流的碳中和族群，包含：相關綠能、儲能、電動車及功率元件等產業趨勢長期向上；其次是台股最具競爭優勢的半導體產業，包括：先進製程、IC載板、矽晶圓及IC設計等族群。另外，在5G應用逐漸提升的環境下，看好雲端通訊產業的伺服器、網通設備及零組件的需求；再來是疫情趨緩帶動傳產消費旅遊以及高殖利率藍籌股，都有輪動表現機會。

台股獲利 疫情

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