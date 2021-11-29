投信看好明年利基市場需求 本月買超華邦電逾四年最高

記憶體市況第4季以來逐漸回穩，再加上市場仍看好明年利基型產品需求仍將相對較佳，11月以來，國內投信法人持續買超主攻利基型記憶體市場的華邦電（2344），累計至上周五（26）日，單月買超已寫下逾四年新高。

在記憶體族群股價早已領先大盤拉回整理，目前股價相對位置也仍處於相對低檔區，近期外資及投信法人逐漸回補記憶體相關個股，其中，鎖定利基型記憶體市場的華邦電，明年出貨及產品價格仍相對看好，今年11月以來，投信法人持續買超該股，累計至上周五（26）日為止，本月投信法人已買超該股達51912張，以單月買超來看，已創下2017年3月以來的最大單月買超張數，也推升華邦電股價近日重新站回30元關卡之上。

日前根據外媒報導，韓國三星電子計劃在今後兩年內停止生產DDR3晶片，該報導並指出，三星電子作爲4Gb DDR3內存的最大供應商，決定停止對低密度DRAM內存的生產能力的投資，並將更多產能轉向利潤更高的CIS的生產上，在未來DDR3供給將持續減少的情況下，市場預期，DDR3價格後市再下跌空間有限。

華邦電先前也表示，利基型DRAM後市的市況來看，低容量價格相對穩定，今年第4季到明年第1季會先略休息，需求會較先前相對趨緩些，主要是因客戶要調節庫存，此外，半導體整體供應鏈的長短料問題也是影響需求的因素，不過，華邦電認為，未來一季左右價格即使修正，幅度應該也不大，但以明年來看，明年供需平衡、價格是穩，估明年全年的價格不會比今年差。