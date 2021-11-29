快訊

登台22年！電視冠軍「赤坂拉麵」在台分店撤光光

封鎖南非太無情？全球擴散的「Omicron變種恐慌」

投信看好明年利基市場需求 本月買超華邦電逾四年最高

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

記憶體市況第4季以來逐漸回穩，再加上市場仍看好明年利基型產品需求仍將相對較佳，11月以來，國內投信法人持續買超主攻利基型記憶體市場的華邦電（2344），累計至上周五（26）日，單月買超已寫下逾四年新高。

在記憶體族群股價早已領先大盤拉回整理，目前股價相對位置也仍處於相對低檔區，近期外資及投信法人逐漸回補記憶體相關個股，其中，鎖定利基型記憶體市場的華邦電，明年出貨及產品價格仍相對看好，今年11月以來，投信法人持續買超該股，累計至上周五（26）日為止，本月投信法人已買超該股達51912張，以單月買超來看，已創下2017年3月以來的最大單月買超張數，也推升華邦電股價近日重新站回30元關卡之上。

日前根據外媒報導，韓國三星電子計劃在今後兩年內停止生產DDR3晶片，該報導並指出，三星電子作爲4Gb DDR3內存的最大供應商，決定停止對低密度DRAM內存的生產能力的投資，並將更多產能轉向利潤更高的CIS的生產上，在未來DDR3供給將持續減少的情況下，市場預期，DDR3價格後市再下跌空間有限。

華邦電先前也表示，利基型DRAM後市的市況來看，低容量價格相對穩定，今年第4季到明年第1季會先略休息，需求會較先前相對趨緩些，主要是因客戶要調節庫存，此外，半導體整體供應鏈的長短料問題也是影響需求的因素，不過，華邦電認為，未來一季左右價格即使修正，幅度應該也不大，但以明年來看，明年供需平衡、價格是穩，估明年全年的價格不會比今年差。

4G 華邦電 記憶體

延伸閱讀

外資看好明年iPhone 14新機 鴻海盤中翻紅

對應更高記憶體配置 傳新Mac Pro至少搭載2組「M1 Max」處理器

MLB／明年MVP超前預測 ESPN押寶的不是大谷

外資看好旺宏上調目標價 盤中股價寫逾三個月新高

相關新聞

證交所：外資上周賣超台股506億 賣超聯電最多

台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超506.71億元，其中賣超聯電8.11萬張最多，買超最多的是中石化的2.38萬...

富邦投顧董座蕭乾祥：明年選股挑五大重點族群

2021年全球股市是豐收的一年，各國股市頻創歷史新高，展望2022年，富邦投顧董事長蕭乾祥表示，股市將由激情回歸平穩，主...

外資看好明年iPhone 14新機 鴻海盤中翻紅

野村證券近日發表報告，率先預估明年iPhone 14 規格，像是高階系列的瀏海將變成小孔、搭載WiFi 6E，且有可能為...

電子權值股反彈、航運股助攻 台股開低走高

變種病毒蔓延全球，台股今（29）日開低走高，早盤一度下挫逾百點，最低來到17,167點，測試半年線支撐並且兵臨季線關卡；...

台股2萬無望？富邦投顧董座蕭乾祥看明年高點是萬九

富邦金控（2881）29日舉辦2022富邦財經趨勢論壇，富邦投顧董事長蕭乾祥預期台股到今年底前的指數區間為17,600~...

台股早盤一度跌逾百點 跌破半年線

台股今(29)日開盤下跌49.38點，開盤指數17,320.01點；但開盤後續走低曾跌到17,224.65點，跌破半年線...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。