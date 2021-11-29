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外資看好明年iPhone 14新機 鴻海盤中翻紅

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導
野村證券近日發表報告，率先預估明年iPhone 14 規格，像是高階系列的瀏海將變成小孔、搭載WiFi 6E，且有可能為Type C；低階6.1吋版售價甚至可能比現在的iPhone13 mini的699美元還便宜。 路透社
野村證券近日發表報告，率先預估明年iPhone 14 規格，像是高階系列的瀏海將變成小孔、搭載WiFi 6E，且有可能為Type C；低階6.1吋版售價甚至可能比現在的iPhone13 mini的699美元還便宜。 路透社

野村證券近日發表報告，率先預估明年iPhone 14 規格，像是高階系列的瀏海將變成小孔、搭載WiFi 6E，且有可能為Type C；低階6.1吋版售價甚至可能比現在的iPhone13 mini的699美元還便宜。報告也指出，在供應鏈方面，鴻海（2317）居於領先地位，有望拿下iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 訂單。

早盤鴻海受此消息帶動，股價由黑翻紅，盤中高點來到每股105.50元。

該外資也預估，iPhone 13SE可能會在明年首季發表，成為低階的5G手機。

外資樂觀預期明年新機規格，新的iPhone 14 系列將會有更多的優化，且高階與低階系列在功能上會有更明顯的區別。首先是在螢幕部分，iPhone 14 有可能僅推出2尺寸、4機款（低階、高階Pro系列各2款），分別是兩款6.1吋與兩款6.7吋，

高階系列的瀏海將變成小孔，iPhone 14 系列（含高階、低階）還會有其他明顯的升級，像是使用高通新的數據模組、前鏡頭從5P升級成 6P，並具備自動對焦功能，以及改用 WiFi 6E。

外資預估，鴻海居於領先地位，有望拿下iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 訂單。和碩（4938）則為6.7吋iPhone 14 Max 的主要生產商。至於立訊，預期會是 6.1 吋 iPhone 14的第二供應商。至於明年上半年問世的iPhone 13SE，鴻海與和碩均都會供貨。

iPhone 鴻海

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